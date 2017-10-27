В честь Эммануила Ласкера

В Ряжске в Доме детства и юношества «Алые паруса» состоялось 26-e открытое первенство райцентра. Турнир по-своему необычный. Например, он был организован в честь встречи знаменитого в свое время чемпиона мира Эмануила Ласкера с ряжскими шахматистами. Ласкер, кстати, приезжал в город в 1936 году.

Та давняя встреча проходила в здании педагогического техникума (ныне это школа № 1). Экс-чемпион мира дал сеанс одновременной игры на 31 доске. Одержав победы в 29 партиях и две партии завершив вничью, Эммануил Ласкер воскликнул: «Великолепно! Ни одна страна мира не имеет в провинции стольких людей, искренне увлекающихся шахматами!»

К участию в соревновании 2017 года, проводившемся по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут плюс 5 секунд на ход, допускались дети 2006 года рождения и моложе. В «Алых парусах» играли 27 юных поклонников Каиссы: из Ряжска, Рязани, Старожилова, Скопина, Шиловского района.

Шиловский район, выступавший в роли дебютанта этих соревнований, представляли пять воспитанников объединения «Юный шахматист» Дома детского творчества: Олег Можгов из средней школы № 2, Рустам Махаметов, Григорий Митюнин, София Лобачева – все трое из средней школы № 1 и Владислав Кожурин из Инякинской средней школы.

С приветственным словом перед шахматистами и зрителями от имени устроителей открытого первенства выступил самый авторитетный шахматист Ряжского района Владимир Савоськин. Национальный арбитр по шахматам Николай Горшков (Рязань) обратил внимание ребят на отдельные моменты в правилах и представил судей, обслуживающих турнир.

В соревновании, в двух возрастных группах, отдельно для мальчиков и девочек разыгрывались четыре комплекта медалей. Первое место у мальчиков 2006 – 2007 г.р. завоевал Артем Никитин из Скопина с результатом 6,5 очков из 7. На втором месте тоже скопинец – Гор Арутюнян 5,5 очков.

Третье место у Алексея Тузлукова (Ряжск) – 5 очков.

Девочки в этой возрастной группе расположились на пьедестале почета в следующем порядке:

1 место. Ольга Кудряшова (Скопин) – 4 очка.

2 место. Анна Бокренева (Ряжск) – 3,5 очка.

3 место. Валерия Поротикова (Ряжск) 3 очка.

В возрастной группе 2008 – 2009 г.р.

Мальчики:

1 место. Михаил Салтыков (Рязань) – 5,5 очков.

2 место. Вадим Половинкин (Рязань) – 4,5 очка.

3 место. Арман Арутюнян (Скопин) – 4 очка.

Девочки:



1 место. Екатерина Ломакина (Ряжск) – 3 очка.

2 место. София Лобачева (Шилово) – 2,5 очка.

3 место. Анастасия Мацуева (Ряжск) – 2 очка.

Приз самого юного участника увез в Скопин Алексей Журавых.

На закрытии турнира гости, тренеры, родители юных талантов отмечали важность проведения таких соревнований, способствующих укреплению дружественных спортивных шахматных связей, благодарили организаторов за увлекательную возможность детского соперничества, за угощенье: за чай и печенье.

Сергей Желудков,

тренер по шахматам