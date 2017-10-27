Турнирная хроника

В Коломне завершился девятый фестиваль «Коломенская верста». Там сыграли 16 юных рязанских шахматистов, воспитанники тренеров Николая Горшкова, Владимира Даденко и Сергея Мозалева.

Лучший результат из них показал Петр Замахин (тренер Горшков), в группе мальчиков 2007-2008 г.р. он набрал 6 очков из 9 и уступил 3 место по коэффициенту. В группе мальчиков 2005-2006 г.р. Артем Пронкин (тренер Горшков), набрав 5,5 очка, занял 5 место. Среди мальчиков 2003-2004 г.р. Максим Горенышев (тренер Даденко) занял 6 место, получив 4,5 очка. Надо отметить и поздравить уверенно победившего в этой категории Семена Казьмина из Липецка – 8,5 из 9.

Рязанец Иван Чуклин (тренер Горшков) попробовал свои силы в открытом первенстве Московской области среди взрослых и с 4 очками занял 18 место из 30 участников.

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В разгаре – 75-й чемпионат Рязанской области по шахматам в высшей лиге. Турнирная таблица меняется каждый день, и наш выпуск «Игры разума», выходящий раз в две недели, не в состоянии успеть за этими переменами. Итоги чемпионата мы сообщим обязательно. А пока – о составе участников. За победу борются 14 лучших спорсменов: Олег Алешин, Станислав Козлов, Анатолий Горячев, Александр Рудный, Александр Головинский, Арсений Балашов, Константин Есейкин, Мария Пивина, Антон Арсенов, Владимир Степовой, Виктор Жмуров, Сергей Газзакаев, Евгений Чебалкин, Владимир Васильев.