Аладьинская мечта

Многие села как бы застыли в непонятности своей судьбы: что будет дальше?

Наверное, каждый автор, пишущий под эту рубрику, хотел бы оты­скать в своей «точке на карте» какую-нибудь «изюминку». Мы, не мудрствуя лукаво, сразу спросили у одного собеседника: «Есть у вас, аладьинцев, что-то свое, особенное?» И нам ответили: «А как же! Мы – самые первые, потому что на «А» начинаемся»…

Шутка, конечно. Но вот тем, что когда-то местное хозяйство – плодово-ягодный совхоз «Аладьино», был в числе первых в области, люди гордятся и по сей день.

С удовольствием рассказывает о том времени Татьяна Максимовна Исаева. Правда, трудилась она в животноводческой отрасли – была дояркой, потом бригадиром. И так – почти сорок лет. Нелегко приходилось? Отвечает:

– Не без этого! Работа доярки самая тяжелая: «орудия труда» – кошелки с силосом да ведра с молоком. Если надаивала за день 500 литров, значит, 50 ведер молока через руки проходило. Но мы радовались этому и хотели еще больше. Зато потом, когда приезжали в Рязань на какое-нибудь совещание, со всех сторон неслось: «Совхоз «Аладьино» – орденоносный, «миллионщик», директор – заслуженный агроном республики…». Приятно все это было. Мы гордились.

Годы коллективного труда прививали сельским жителям и коллективистское сознание, позволяющее добросовестно и радостно работать не только на себя, но и на других, что, конечно же, отмечалось, в том числе и морально. Почетных грамот у Татьяны Максимовны несть числа. И эти награды – неотъемлемая часть нажитого ею духовного богатства, которое дополняет то материальное, что она имеет: и хорошая, по современным меркам, пенсия, и хороший дом, который она как мастерица-рукодельница содержит в красоте и уюте, и любящее потомство (девять внуков!), запечатленное в фотографиях на стенах. Только вот свои почетные грамоты хозяйка дома как человек скромный не показывала и о них не говорила, все больше сокрушалась, что не предупредили ее о визите гостей, а то бы пирогов напекла.

Человек же, допустивший такую промашку, – глава Аладьинского сельского поселения Александр Алексеевич Воробьев, скорее всего, о пирогах и не думал. Ему важно было показать нам одного из тех людей, трудами которых жила да и по сей день во многом живет здешняя земля (известно, например, что совхоз «Аладьино» вложил свою лепту в строительство современной Аладьинской средней школы), одного из самых авторитетных представителей села, к которому и сам иногда обращается за советом.

Если же учесть, что Воробьев, начиная аж с девяностого года прошлого столетия, то есть целых 27 лет, неизменно выбирается односельчанами главой всякой, какой бы формы ни была, местной аладьинской власти и уже второй раз избран председателем Чучковской районной Думы, то вполне можно сказать: двух замечательных аладьинцев мы вам в этом очерке уже представили.

В понятие «аладьинцы» нужно внести некоторое уточнение: это не значит, что на данной земле они родились. Наверное, значительная часть местных жителей «понаехала» сюда когда-то на учебную практику из садоводческих училищ, и было специально одно общежитие для парней, другое – для девушек. Все они перезнакомились, многие переженились да так и остались, обзаведясь семьями, в здешнем краю. И твердо считают себя коренными. И блины с оладушками, как мы расспрашивали, многие любит. А это не случайно. Ведь как говорит одна из местных легенд, основателем села в XV веке был служивый человек великого князя Московского по прозвищу Аладья Блинов. Все сходится.

Как бы то ни было, эту сложившуюся к 90-м годам аладьинскую общность людей как-то сразу, вдруг (как всех нас) перевели в новую историческую формацию, неизведанные ранее условия. Хотели как лучше, и дали свободу – и людям, и земле.

Получилось то, что получилось. Садоводство у хозяев-«частников» без поддержки государства не пошло. Развивать животноводство тоже большинству оказалось не по силам. К нынешнему времени на территории Чучковского района имеется около десятка небольших фермерских хозяйств, занимающихся, главным образом, производством зерновых и крупяных культур с привлечением весьма незначительного количества наемной рабочей силы. А где трудиться остальным? Вопрос актуальный для сельской местности.

Жителям Аладьина в этом отношении повезло больше, чем другим: у них есть два верных работодателя. Это железная дорога (которой в то же время удобно пользоваться для вахтовой работы в других местах) и Нижне-Мальцевский элеватор, являющийся обособленным подразделением АО «Рязаньзернопродукт» с главной конторой в областном центре. На элеваторе трудится около 60 аладьинцев – это для сельской местности звучит «сильно».

По словам руководителя предприятия Абдукарима Набиева, поскольку урожай в этом году очень хороший, элеватор уже в сентябре был загружен зерном полностью, хранить его негде, и после соответствующей обработки продукцию приходится вновь возвращать в хозяйства.

Можно было представить себе, как крутятся-вертятся рабочие элеватора, поспевая то тут, то там… Но когда перед нами открыли дверь в огромное закрытое белоснежное здание, нас встретило… безлюдье. Столбы, трубы, какой-то гул и легкий шелест зерна в тех редких местах, где оно выходит наружу… Такова специфика производства.

Зато жизнь во всю мощь кипела в родильном помещении овцеводческого фермерского хозяйства «Набиев», которое Абдукарим теперь передал одному из своих старших сыновей. Блеяли овцы, истошно кричали ягнята, здесь же с деловым видом ходил пес (пригретый и теперь прилежно демонстрирующий свою полезность), а за всем со своего возвышения надзирал… петух! Вдоволь насмотревшись на кротких агн­цев, которых, надо заметить, население разбирает очень быстро и сразу десятками, мы поехали смотреть пасущуюся недалеко от фермы отару (в стаде около 1200 голов). Овцеводство, по словам Набиева, прибыльная отрасль, хотя год на год не приходится.

Имеет ли оно перспективу развития в Аладьине? Держа в голове столь важный вопрос, я спросила: ориентируют ли местную молодежь на это дело? «Да, – сказал Абдукарим, – мы бываем в школе, беседуем с ребятами».

А в самой Аладьинской школе, когда мы приехали туда, молодой директор Анна Алексеевна Еремина удивила меня такой репликой: «Мы ориентируем на получение профессии… учителя». И был в этом свой резон.

В Аладьинской школе есть много своих традиций. Например, ее ученицы ходят в коричневых платьях и черных фартучках (во время дежурства – в белых кружевных), и это не столько дань советскому прошлому, сколько учет возможностей сельских родителей, имеющих скромный доход – «старая» форма обходится дешевле. И учить здесь стараются и «не дорого» – без репетиторов, и чтобы на качестве знаний не сказалось. Но как это сделать, если старшее опытное поколение педагогов по состоянию здоровья вот-вот один за одним уйдет на пенсию, а молодых учителей не предвидится?

– Три года назад, когда меня поставили директором, – рассказывает Анна Алексеевна, – я ночей из-за этого не спала.

Сейчас мало-помалу вырисовываются хорошие перспективы. Одна из выпускниц поступила в педагогический колледж. Мечтает стать учителем еще одна ученица. Но самое главное и радостное событие: в школу в этом году уже пришел молодой педагог – ее бывший питомец Максим Анатольевич Матюшин. Вуз он закончил год назад, но было большое желание, несмотря на имевшуюся когда-то травму, послужить в армии. Выучился на танкиста, был механиком-водителем за Полярным кругом. И школа, как верная невеста, все это время терпеливо его ждала. Теперь Максим, пока единственный мужчина в педагогическом коллективе, преподает физкультуру и ОБЖ, а на дополнительных занятиях развивает спорт.

Скажут: «Не основные предметы»… Но у Аладьинской школы, у всего Аладьина физкультура и спорт – это «конек». Днем в школьном спортзале – дети, а вечером – взрослые. Не случайно Игорь Лощинин, в Чучковском районе начальник отдела по физической культуре и спорту, хотя родом из п. Декабристы Сасовского района, проживает сейчас в Аладьине. Аладьинцы, увлеченные микрофутзалом, вырвались даже в Европу. Именно чучковские (в их числе аладьинские) спортсмены выигрывали два года подряд в Испании чемпионат мира по этому виду спорта!

Не зря представители партии «Единая Россия» в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2025 годы» помогли в этом году именно Аладьинской школе в сооружении новой спортивной площадки.

И еще об одном примечательном для школы событии. Ее ученица, восьмиклассница Ольга Аксенова, стала недавно одним из первых в области обладателей нового знака Губернатора «Школьному активисту» – за хорошую творческую работу в Российском движении школьников.

Сегодня, в свете небывалой ротации губернаторских кадров, которую предпринял Президент В.В. Путин, ощущается повсеместная большая нужда в деловой молодежи, патриотичной и современно мыслящей. Особенно она нужна в сельской местности, где многие населенные пункты как бы застыли в непонятности своей судьбы. Что им предстоит: навеки сгинуть, словно и не было за плечами столетий яркой бурной истории, или они продолжат жить, развиваться в новых условиях?

Каково будущее Аладьина? Какая у этого села «национальная идея», если хотите – мечта? Об этом мы хоть и недолго, но очень душевно побеседовали с Александром Алексеевичем…

Он говорил о трудных условиях, упущенных возможностях, в которых большей частью не по своей вине оказались аладьинцы, да и все сельчане. Сейчас самое главное – не допустить дальнейшего распада. И время поворачивается иной, чем раньше, более благоприятной стороной. В какой-то степени помогли известные санкции. Села стали показывать свою продукцию, их начали замечать… Людям это приносит заработки, прибыль, а государству – понимание того, что надо прежде всего опираться на собственные силы и уделять сельскому хозяйству приоритетное внимание.

Аладьино обязательно выстоит. Здесь есть еще много опытных старожилов, которые любят и умеют хозяйствовать. Надо всеми доступными средствами привлекать к труду молодежь. Важно, что село живет полной жизнью: имеются средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека... И все это источник той силы, которая крепче всего привязывает к родным местам.

Нам рассказывали, какие праздники, торжества устраиваются в Аладьине: День села и День улицы, День пожилого человека и День Победы, когда по Аладьину шагает свой «Бессмертный полк». Здесь много талантов – музыкальных, певческих, кулинарных, которые стараются не таить.

***

Но иногда хочется выплеснуться не только в день официального праздника. И для этого в Аладьине есть специальное местечко под названием «Березовая роща». Тут можно поиграть в волейбол через натянутую между деревьями сетку, посидеть с друзьями за вкопанным в землю столом и, может быть, спеть под гитару заимствованную у певца Сергея Трофимова песню, слегка переиначив ее в самом начале:

На рязанской земле,

от столиц вдалеке

Есть село под названьем

Аладьино…

И прямо к себе относят аладьинцы такие написанные строчки:

Черных дум не тая,

добрым словом храня,

Вместе делят и беды,

и радости.

Оступился – поймут,

от греха отведут,

И помогут в болезни

и в старости…

Все так, все так…