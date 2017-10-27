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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Настройщик-техник пианино и роялей

00:01 / Знаю, что делаю
Александр Николаевич Руденко, Ассоциация фортепианных мастеров, детская музыкальная школа №1:
Настройщик-техник пианино и роялей

– Был в моей практике случай. Одна дама позвала меня настраивать домашнее пианино и пожаловалась, что предыдущий настройщик не улучшил звучания. «А как он работал?» – спросил я. Женщина озадачилась: «Ну, открыл крышку, стучал по клавишам и слушал, слушал… Вот и все». Я сказал ей: «Что ж, замечательный мастер! По крайней мере, он вам ничего не испортил. Жаль только, деньги взял». Но шутки шутками, а настройка пианино требует огромного опыта.

Когда я впервые взялся за это дело, мне было 12. Я учился играть на пианино с шести лет, но потом отец решил, что мальчику больше подходит баян. В итоге эти занятия я бросил и ушел в духовой оркестр. А пианино в доме оставалось. Профессиональный настройщик «чинить» его отказался из-за старой сложной конструкции. Но мой папа был военным и не привык сдаваться: он заказал на заводе специальный настроечный ключ и занялся пианино сам, поскольку умел играть на нескольких инструментах. В итоге отец тоже махнул рукой на это дело и разрешил мне попробовать. Я все-таки настроил пианино, правда, убил на это три дня. Сейчас мне хватает полутора часов, и мой стаж работы настройщиком – 50 лет.

Как работает фортепиано? Струны с помощью колков натянуты на раме и проходят через дискантовый и басовый штеги – изнутри это выглядит как два ряда струн крест-накрест. Штеги приклеены к резонансной деке, которая усиливает звучание музыки. Пока клавиши не трогают, они глушатся изнутри специальными устройствами – демпферами. Музыкант нажимает клавиши и педали, демпферы отходят, и молоточки бьют по струнам. До малой октавы на каждую клавишу приходится по одной или две струны, а выше малой октавы – по три. Настройщику необязательно знать нотную грамоту, но необходимо уметь контролировать частоту между гармониками, которые образуют звуковые интервалы.

Я всегда вожу с собой множество приспособлений. Это ключ для подтягивания колков со струнами, цифровой тюнер, обычный механический камертон и другие инструменты. Могу заменить струну, «поправить» неровные молоточки, вычистить весь механизм и даже отреставрировать его. Внутри пианино можно найти что угодно: даже моль или мышиное гнездо! «Под надзором» у меня больше ста инструментов, которые находятся в Рязанском музыкальном колледже и в четырех музыкальных школах. Подстраивать инструменты нужно примерно раз в три месяца, поэтому в школы я выезжаю по графику, который веду сам, а к частным клиентам – по запросу.

Настройке я посвятил всю жизнь: изучал устройство инструментов на фабрике, трудился в музыкальных школах… За моими плечами музыкальный факультет педагогического института в Таганроге и работа в Ростове под руководством опытного настройщика и реставратора Евгения Викторовича Барковского. Его мастерская работает до сих пор, а многие ученики – члены Ассоциации фортепианных мастеров, как и я. Мы необходимы миру музыки, и я буду работать столько, сколько смогу!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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