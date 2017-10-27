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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Артист кавер-группы

00:01 / Знаю, что делаю
Александра Тамбовская, группа «Мохито»:
Артист кавер-группы

– Когда ты на сцене, ты часто понимаешь без слов, когда нужно привнести романтики или, наоборот, «поддать огня». Важная задача на каждом выступлении – делать шоу. Поэтому гитарист крутится, лежа на спине, саксофонист устраивает хороводы, а я бью в барабан и даю зрителям спеть вместе со мной. Где бы мы ни выступали – в Москве, Туле, Республике Коми, Рязани – люди хотят удивляться и радоваться знакомым мелодиям.

К музыке я тянулась с детства. В родном Скопине училась в музыкальной школе по классу фортепиано, но не окончила ее. Затем попала в молодежную вокальную студию «Шанс»: мы с коллективом ездили на конкурсы, пели, танцевали и занимали призовые места. А потом я приехала в Рязань, начала обучаться журналистике в РГУ и параллельно пробовать себя в сольных выступлениях.

«Мохито», можно сказать, само нашло меня. У ребят, с которыми я сейчас работаю, была своя группа, но параллельно они создали этот коммерческий проект. Тогда они начали искать солиста и в итоге выбрали меня. Сейчас группе более трех лет. Почти все мы имеем общее музыкальное образование, к тому же многие – из семей профессиональных музыкантов или артистов-любителей. У большинства из нас есть работа помимо этой. Я участвую в озвучивании роликов для радио и ТВ, веду свою программу на местном телеканале и вместе с этим пою в группе.

Мы сами определяем свою нагрузку: если впереди насыщенные выходные или долгие праздники, репетируем чаще. В остальное время мы встречаемся пару раз в неделю, и я сама часто приезжаю на базу поработать над своим репертуаром и голосом в студии. Нужно расти и ставить себе интересные задачи – как вокальные, так и артистические. Что же касается зарплаты артиста кавер-группы, то заработок зависит от сезона и количества заказов. Наш коллектив часто выступает и на благотворительных мероприятиях.

Мы с ребятами все продумываем сами – и репертуар, и аранжировки песен, и костюмы. Изредка заказчики просят нас одеться «под стиль мероприятия» – например, как герои «Кавказской пленницы». За все эти годы я успела разлюбить платья и каблуки и теперь стараюсь выбирать яркие костюмы и удобную обувь. Ну и, конечно, каждый из нас все время в диалоге со зрителем – это увлекательная игра, которая заряжает энергией. Носить на себе аппаратуру порой бывает непросто, но благодарность и аплодисменты делают нас счастливее.

Скоро зима, и группа уже составляет расписание выступлений на новогодние праздники – будет жарко! В прошлом году мы закончили обустройство нашей собственной репетиционной базы. Ребята очень мастеровитые и вложили много труда в это пространство, поэтому там удобно и уютно. Так что мы репетируем, работаем, иногда ходим на интересные концерты, придумываем что-то новое для выступлений и не собираемся останавливаться!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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