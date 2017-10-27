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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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«Я молот, направляемый творцом…»

00:01 / Наши новости
Необычное интервью на театральной сцене
«Я молот, направляемый творцом…»

В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля-воспоминания, посвященного Валерию Майорову (режиссер проекта Олег Ховрачев).

Если спросить жителей нашего города о том, знают ли они Валерия Евгеньевича Майорова, скорее всего, они ответят: «Конечно», а тот, кто запамятовал его звучную фамилию, непременно узнает его по фотографии. Потому что он – часть жизни каждого из нас… Он был узнаваем, талантлив, неиссякаем на творческие идеи. Он был… В августе ему могло бы исполниться 60. Жизни этого известного на весь город человека был посвящен спектакль «Неизвестный Майоров», тепло встреченный зрителями на сцене театра драмы.

Валентина Бурула, когда-то начинающий тележурналист, предложила необычную форму спектакля-воспоминания в виде разговора с мэтром, построенного как интервью. Задавая вопросы о детстве, годах учебы, первом спектакле и других важных моментах жизни Майорова, она раскрыла перед зрителями широкую палитру насыщенного событиями жизненного пути этого удивительного человека, предвосхитившего своими творческими проектами многое из того, что сегодня на пике популярности.

Воспоминаниями о Валерии Евгеньевиче поделились Станислав Номероцкий, Михаил Малахов, Александр Зайцев, Николай Плетнев, Игорь Крысанов и другие известные люди, лично его знавшие, дружившие с ним или просто сотрудничавшие, но единодушно отметившие его талант и неуемную творческую энергию.

Театр, постановки, востребованные роли, репетиции, сценарии… Телевидение – истоки, интервью, новые передачи, «Субботний канал», телемарафон «Низкий поклон вам, ветераны», «Музыкальный лабиринт» и другие невероятно популярные проекты, идущие десятилетиями, разговор со зрителями… Фильмы – съемки, роли… Книги, труд писателя, «P.родолжение S.ледует», автографы и новые планы… Жаль, что не все сбылось. Не поставлен спектакль по Селинджеру, не родился сценарий про Микеланджело…

Два актера театра драмы – Владимир Приз и Арсений Кудря – говорили словами Валерия Майорова, взятыми из его книги, отвечая журналистке на все вопросы. Безмолвная молодая женщина на сцене – то мама, то любимая – сопровождала героя по жизни, всегда была рядом…

Вся жизнь и творчество Валерия Евгеньевича созвучны стихам А. Вознесенского из цикла «Сонеты Микеланджело», прозвучавшим в завершение спектакля:

«Чем выше поднят молот в небеса,
Тем глубже он врубается в земное,
Становится скульптурой и дворцом.
Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою…
Я молот, направляемый творцом».

Спектакль состоялся при поддержке арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!». Спасибо всем, кто принимал участие в его организации и вложил в него частицу своей души.

Светлана Ардашева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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