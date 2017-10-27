Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

тринадцатилетней Дарьи. В семье, где она родилась, были другие дети, но одинокая мама Даши лишена родительских прав. Голубоглазая, светловолосая Даша – очень подвижная девочка, Она принимает активное участие в школьных мероприятиях, очень хорошо заучивает и читает стихи. Даша легко завязывает дружеские отношения с сверстниками, а еще она очень любит играть в куклы и подвижные игры. Анкета № 2769.

Четырнадцатилетняя Мария тоже была не единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Сероглазая, светловолосая Маша – спокойный, общительный и очень доброжелательный ребенок, легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Она всегда всем довольна, любит играть с куклами и игрушками. А еще Маша любит слушать музыку и чтение детских стихов. Анкета № 2699.

Полине в сентябре исполнилось двенадцать лет. Она не единственный ребенок в семье, но ее мама лишена родительских прав. Сероглазая, русоволосая Полина хорошо идет на контакт со взрослыми людьми. Она очень спокойная, дружелюбная девочка, любит и умеет общаться с ребятами в группе. Долго и серьезно занимается с игрушками, любит рассматривать книжки с яркими картинками. Анкета № 2770.

Александру в марте исполнилось пятнадцать лет. Сероглазый, светловолосый Саша был не единственным ребенком в семье, его одинокая мама лишена родительских прав. Александр принадлежит к той категории подростков, с которыми хочется дружить. Он сильный, смелый, находчивый парень. Увлекается спортом, любит играть в футбол, хоккей, компьютерные игры. Таких людей называют душой компании. К тому же Саша отзывчив к просьбам взрослых, всегда помогает младшим детям. Анкета № 3141.

Михаилу в ноябре исполнится тринадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но теперь Миша – сирота. Его родители умерли. Кареглазый, темноволосый Миша – спокойный, вежливый, общительный молодой человек. Он проявляет старание в учебе, уважителен по отношению к старшим, умеет сочувствовать другим. Миша во всем старается помогать товарищам. Кроме того, Миша любит делать всякие поделки, проявляет интерес к подвижным играм. Анкета № 4718.