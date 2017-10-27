Зачем школе сад и огород

В Чернаве на пришкольном участке нас больше всего поразила организация работ

– Каждый выпускник 11-го класса весной обязательно сажает яблоню или грушу, – рассказала нам преподаватель биологии и химии Вера Сергеевна Панина. – Затем учащиеся ухаживают в течение всего года за этими саженцами. Традиция эта сохраняется уже несколько лет. Скоро при школе будет свой хороший фруктовый сад.

Веру Сергеевну с вместе учащимися 10-го класса И. Бабиным, Л. Логиновой, А. Ворониной, А. Плешаковой мы застали на огороде. Осень давно вступила в свои права, и пришла пора убирать капусту. Кочаны – огромные.

– Обед в школе обходится в тридцать рублей на ученика, – отметил директор Чернавской средней школы Анатолий Петрович Гуркин. – Но дополнительно мы всю зиму добавляем в рацион капусту, морковь, картофель с пришкольного участка. Дети, считаю, питаются неплохо. А в целом у участка много функций. Он решает не только производственно-экономические, но и образовательные, воспитательные задачи: позволяет учащимся приобретать и накапливать знания о многообразии живой природы, знакомит с основными экологическими проблемами, способствует правильной профориентации.