Память неутолимая…

30 октября – День памяти политических репрессий

В понедельник в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, будет открыта «Стена скорби» работы скульптора, академика Российской академии художеств Георгия Франгуляна – автора памятников Булату Окуджаве, Исааку Бабелю, Иосифу Бродскому, Дмитрию Шостаковичу, а также уникальной скульптуры «Ладья Данте», установленной в Венеции.

А сегодня в Рязани, в библиотеке имени Павла Васильева, состоится встреча памяти жертв политических репрессий. В «есенинский круг» писателей входили Павел Васильев, Иван Макаров, Алексей Ганин, Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин. Их трагической судьбе посвятят свои выступления дочь Павла Васильева – Наталья Павловна, один из создателей в Москве Васильевского общества, аналог рязанскому, Николай Ледовских, литературовед Владимир Крылов, бард Нурислан Ибрагимов, поэт Валерий Самарин…

Начало «встречи памяти» – в 15.00.