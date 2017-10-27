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Выпуск № 188 (5475)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Память неутолимая…

00:01 / Общество
30 октября – День памяти политических репрессий

В понедельник в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, будет открыта «Стена скорби» работы скульптора, академика Российской академии художеств Георгия Франгуляна – автора памятников Булату Окуджаве, Исааку Бабелю, Иосифу Бродскому, Дмитрию Шостаковичу, а также уникальной скульптуры «Ладья Данте», установленной в Венеции.

А сегодня в Рязани, в библиотеке имени Павла Васильева, состоится встреча памяти жертв политических репрессий. В «есенинский круг» писателей входили Павел Васильев, Иван Макаров, Алексей Ганин, Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин. Их трагической судьбе посвятят свои выступления дочь Павла Васильева – Наталья Павловна, один из создателей в Москве Васильевского общества, аналог рязанскому, Николай Ледовских, литературовед Владимир Крылов, бард Нурислан Ибрагимов, поэт Валерий Самарин…

Начало «встречи памяти» – в 15.00.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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