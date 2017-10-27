Наивысшее достижение

Рязанец Александр Петрухин вошел в восьмерку сильнейших дартсменов Евро-азиатской дартс корпорации на отборочном турнире чемпионата мира в Москве

На кону отборочного турнира Евро-азиатской дартс корпорации (ЕАDC), в которую входят страны Восточной Европы и Азии, стояла одна-единственная путевка на мировой чемпионат Профессиональной дартс корпорации (PDC), который проходит в декабре-январе каждого года в Великобритании.

В соревновании приняло участие полсотни сильнейших дартсменов ЕАDC, в том числе два рязанца – Владимир Киреев (ГК «Автоимпорт») и выпускник аспирантуры РГАТУ Александр Петрухин.

В рамках турнира прошло два тура. Из каждого тура в финальную пульку, которая была разыграна по олимпийской системе, выходило по квартету сильнейших дартсменов.

Первый тур для обоих рязанцев прошел неудачно. Оба проиграли в первых же встречах: Владимир Киреев – белорусу Андрею Пондусу со счетом 0:6, Александр Петрухин – будущему обладателю единственной путевки в Лондон Александру Орешкину со счетом 5:6.

Во втором туре Киреев не играл, а Петрухин выиграл три встречи подряд – у Андрея Прялкина из Твери – 6:2, у Дмитрия Щепкина из Санкт-Петербурга – 6:4, Захара Стеценко из Воронежа – 6:0 и вошел в квартет сильнейших тура и восьмерку сильнейших отборочного турнира.

В четвертьфинале финальной пульки Александр Петрухин встречался с москвичом Максимом Беловым. По ходу встречи рязанец вел в счете – 5:3, но в концовке москвич вырвал победу – 6:5.

– Это лучший результат за всю историю рязанского дартса в турнире столь высокого уровня. Александр Петрухин в восьмерке сильнейших отбора-2017 – единственный представитель «новой волны». Остальные участники – матерые игроки. Этот результат значительно повысит его рейтинг и добавит уверенности в соревнованиях, – говорит президент рязанского дартс содружества Сергей Гришин.

Победителем отборочного турнира и обладателем путевки на чемпионат мира стал Александр Орешкин, который в финале выиграл у Бориса Кольцова – 3:1 (по сетам).

Александр Кащеев