У призовой черты

Дублирующий состав ЖФК «Рязань-ВДВ» на стадионе «Спартак» выиграл домашний матч у команды «КПРФ-«Русичи» (Орел) со счетом 5:2

Это была заключительная встреча первенства России по футболу среди женских клубов и команд Первого дивизиона (зона «Юг»), который для обеих команд уже ничего не решал: «десантницы» завершали соревнование на четвертом месте, «русичи» – на пятом.

Хозяйки поля провели встречу в таком составе: Ломова (Козлова, 87), Староверова (Смирнова, 75), А.Фокина, Очеретяная, Душкина, Исаева (Базарова, 46), Амелина, Фисюра, Тишкова, Хохлова, Зубкова.

В составе победительниц дубль на счету Валерии Хохловой, по мячу в ворота соперниц забили Елена Очеретяная, Анастасия Фокина (с пенальти) и Анастасия Тишкова.

Положение команд в зоне «Юг» после этой игры:

1. «Академия футбола» (Тамбов) 9 игр, 18 очков

2. «Дончанка-д» (Азов) 8 игр, 18 очков

3. «Кубаночка-д» (Краснодар) 8 игр, 18 очков

4. «Рязань-ВДВ-д» 10 игр, 16 очков

5. «КПРФ-«Русичи» (Орел) 10 игр, 7 очков

6. «Виктория» (Белгород) 7 игр, 0 очков.

– Это был самый успешный сезон дублирующего состава клуба. Результатом и содержанием игры я доволен. Команда у нас молодая. Состоит, в основном, из футболисток 1999-2002 годов рождения. По составу же наша зона в Первом дивизионе самая сильная. В играх мы набрали 16 очков – больше, чем за несколько прошедших сезонов взятых вместе. Могли, конечно, побороться и за место в тройке сильнейших, если бы все игры проводили оптимальным составом. Две футболистки – Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева – у нас регулярно привлекались в юниорскую сборную России. Из-за травм вынуждены были пропустить несколько игр наши основные игроки Полина Зотова, Евгения Фокина.

Главная задача дубля – подготовка резерва для основной команды клуба. Наставник ЖФК «Рязань-ВДВ» Константин Климашин намерен включить в заявку основы в будущем сезоне наших сборниц – Фетисову и Лазареву. В этом году им исполнится по16 лет, и девушки могут играть в Высшем дивизионе. Уверен, не затеряются в основе и другие дублеры – Евгения и Анастасия Фокина, Валерия Хохлова, Елена Зубкова, – подводит итог сезону главный тренер дублирующего состава «десантниц» Владимир Спиридонов.

Судьба двух путевок в финальный турнир Первого дивизиона решиться в споре «Академии футбола», «Дончанки-д» и «Кубаночки-д». Всем трем предстоит сыграть с явным аутсайдером «Викторией», а «Дончанке-д» и «Кубаночке-д» еще и между собой.

Александр Кащеев