Лидер определился

Подведены итоги соревнований по армреслингу в зачет спартакиады «Дружим народами»

Победителем турнира, в котором приняли участие девять команд, стал коллектив «Арарат», набравший в командном зачете 157 очков, на втором месте команда «Луйс» с 67 очками, замкнула тройку лидеров «Волна» – 59 очков.

В личном первенстве победу одержал представитель команды «Волна» Максим Цирюльников, за ним следуют Роберт Микичян («Арарат») и Илья Соловьев («Луйс»).

Соревнования по армреслингу стали заключительным этапом II городской межнациональной спартакиады «Дружим народами». Торжественное награждение победителей и призеров спартакиады по итогам всех видов соревнований – выполнению нормативов комплекса ГТО, стрельбе из пневматического оружия, настольному теннису, шахматам, мини-футболу и армреслингу – состоится в декабре 2017 года.

Кстати, команда «Арарат» по общим итогам спартакиады заняла 1 место (в прошлом году были вторые). Подробнее о команде-победительнице мы расскажем в одном из выпусков «Физкультура и спорт».