«АМКА» – чемпион

В минувшие выходные прошли заключительные матчи чемпионата области по футболу среди мужских команд

Региональный чемпионат традиционно проходит в двух возрастных группах: среди команд юношей и среди взрослых. Первыми (еще в сентябре) завершили соревнования младшие по возрасту. Здесь первенствовала юношеская команда «Рязань-М».

Соревновательный марафон среди мужских команд, в котором приняло участие 10 коллективов из Рязани, Рыбного, Ряжска, Скопина, Михайлова, Чучково, Милославского, завершился 22 октября матчем «Рязань-М» – «Михайлов», в котором молодежка ФК «Рязань» взяла верх со счетом 6:2.

ФК «АМКА», возглавивший турнирную таблицу после победы над «Рязанью-М» со счетом 3:0 (эта игра состоялась 15 октября), получил три очка без игры за техническую победу над милославским «Доном», который в заключительных шести турах участия не принимал.Лучшим бомбардиром чемпионата области-2017 среди мужских команд стал Евгений Мурзинов («ТД «Русь», Скопин), забивший в ворота соперников 25 мячей.

В сезоне осталось разыграть один региональный трофей – Суперкубок области. У юношей за почетный спортивный трофей поспорят «Рязань-М» и «Дон» (Милославское). Эта игра пройдет 5 ноября в Рязани, на стадионе «Спартак». Начало в 11.30.

У мужчин за Суперкубок поборются обладатель Кубка области-2017 ФК «АМКА» и серебряный призер чемпионата «Рязань-М». Дата и место проведения матча уточняются.

Александр Кащеев