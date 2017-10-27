Готов к труду и обороне!

Так расшифровывалась аббревиатура популярного в нашей стране физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Таким же стал девиз праздника в коллективе физкультуры Ново-Рязанской ТЭЦ

Рассказывает главный судья соревнований, инструктор по спорту, председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ Алексей Бушев:

«По традиции спортивный праздник, посвященный началу отопительного сезона, работники Ново-Рязанской ТЭЦ проводят в областном центре, на стадионе «Химик». В программе была сдача норм ГТО. Участники соревнований спорили в секторе для метания гранаты, в беге, в прыжках в длину с места, отжимании. Турнир по мини-футболу выиграла команда электроцеха, она же победила в военизированной эстафете, включавшей в себя прыжки в мешке, переноску раненого на носилках, метание гранаты, преодоление полосы препятствий, стрельбу из пистолета. В «гвозде» соревнований – разборке и сборке «задвижек» – первенствовал коллектив цеха ремонта тепломеханического оборудования (ЦРТО). Впрочем, в этом виде не могла победить другая команда – именно ремонтники занимаются разборкой и сборкой, это их, можно сказать, конек в работе.

Электроцех опередил всех соперников в общекомандом зачете. Второе место заняли представители ЦРТО, третьим финишировал котлотурбинный цех. Команда управления хоть и победила в одном из видов соревновательной программы – перетягивании каната, но в призеры общего зачета пробиться не смогла. Зато отличилась в денежно-вещевой лотерее, участниками которой, помимо спортсменов и физкультурников, стали все, кто в этот день пришел на стадион. «Управленцы» выиграли VIP-финал – путевку на посещение спортивно-оздоровительного центра.

Все призеры были удостоены наград, а перед началом футбольного турнира чествовали второго призера чемпионата России по пауэрлифтингу Владимира Решетова.

Праздник прошел на отлично подготовленном к соревнованиям стадионе «Химик», в чем заслуга его директора Виктора Горшкова».

Необходимое послесловие

Ныне профсоюзный спорт не отвечает современным требованиям. Случай с Ново-Рязанской ТЭЦ особый, я бы сказал, уникальный. И «мотор» этой уникальности – Алексей Бушев. Он даже соревнования, посвященные началу отопительного сезона – специфичные, сугубо производственные – превратил в яркий спортивный праздник. И это мероприятие входит в череду праздников, которые на Ново-Рязанской ТЭЦ проводятся круглый год. Мини-футбол, волейбол, лыжи, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, дартс, шахматы, рыбная ловля, пожарно-прикладной спорт. Перечень можно продолжить.

А где массовость, там и мастерство. И наоборот, считает Алексей.

Коллектив физкультуры «новорязанки» вправе гордиться призером олимпийских игр по дзюдо Иваном Нифонтовым, мастером спорта СССР в тройном прыжке Андреем Волковым, мастерами спорта по тяжелой атлетике Владимиром и Алексеем Решетовыми.

Что до руководства, тут сплошь «законодатели спорта». Генеральный директор – заслуженный тренер России, призер летней Олимпиады в Барселоне Дмитрий Сергеев. Председатель совета директоров – известный в спортивном мире человек Анатолий Шестаков. Кстати, брат его, Владимир – серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле, в свое время выступал за Рязанщину.

Как же можно при такой ситуации быть равнодушным к спорту? Заместитель главного инженера по эксплуатации «новорязанки» Михаил Иванчиков – кандидат в мастера спорта по баскетболу. Играющий футбольный тренер команды «Ново-Рязанская ТЭЦ» Евгений Мишаков только что стал лучшим бомбардиром прошедшего в Геленджике чемпионата России по мини-игре среди ветеранов.

Что касается самого Алексея Бушева, он не только профсоюзный руководитель, инструктор по спорту – он самый активный участник соревнований по нескольким видам спорта, но его особая любовь – футбол. Две команды Ново-Рязанской ТЭЦ сейчас участвуют в самых популярных на Рязанщине соревнованиях по мини-футболу – на Кубок «Русской кожи», в Золотом и ветеранском кубках. И выступают вполне достойно, сам Алексей выступает за ветеранов.

«Знаете, о чем жалею? Мы не в силах подготовить бегуна или бегунью, которые в составе сборной отраслевого профсоюза выступили бы, скажем, в финале профсоюзного легкоатлетического кросса, – сокрушается Алексей. – Значит, недостаточно работаем над этим вопросом. Надо продвигать на предприятии и «королеву спорта». Словом, есть к чему стремиться».