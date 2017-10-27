лизинг
15:36 МСК
Пятница
27 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
97

Готов к труду и обороне!

00:01 / Спорт
Автор фото: Владимир Проказников | Готов к труду и обороне!
Фото: Владимир Проказников.

Так расшифровывалась аббревиатура популярного в нашей стране физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Таким же стал девиз праздника в коллективе физкультуры Ново-Рязанской ТЭЦ

Рассказывает главный судья соревнований, инструктор по спорту, председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ Алексей Бушев:

«По традиции спортивный праздник, посвященный началу отопительного сезона, работники Ново-Рязанской ТЭЦ проводят в областном центре, на стадионе «Химик». В программе была сдача норм ГТО. Участники соревнований спорили в секторе для метания гранаты, в беге, в прыжках в длину с места, отжимании. Турнир по мини-футболу выиграла команда электроцеха, она же победила в военизированной эстафете, включавшей в себя прыжки в мешке, переноску раненого на носилках, метание гранаты, преодоление полосы препятствий, стрельбу из пистолета. В «гвозде» соревнований – разборке и сборке «задвижек» – первенствовал коллектив цеха ремонта тепломеханического оборудования (ЦРТО). Впрочем, в этом виде не могла победить другая команда – именно ремонтники занимаются разборкой и сборкой, это их, можно сказать, конек в работе.

Электроцех опередил всех соперников в общекомандом зачете. Второе место заняли представители ЦРТО, третьим финишировал котлотурбинный цех. Команда управления хоть и победила в одном из видов соревновательной программы – перетягивании каната, но в призеры общего зачета пробиться не смогла. Зато отличилась в денежно-вещевой лотерее, участниками которой, помимо спортсменов и физкультурников, стали все, кто в этот день пришел на стадион. «Управленцы» выиграли VIP-финал – путевку на посещение спортивно-оздоровительного центра.

Все призеры были удостоены наград, а перед началом футбольного турнира чествовали второго призера чемпионата России по пауэрлифтингу Владимира Решетова.

Праздник прошел на отлично подготовленном к соревнованиям стадионе «Химик», в чем заслуга его директора Виктора Горшкова».

Необходимое послесловие

Ныне профсоюзный спорт не отвечает современным требованиям. Случай с Ново-Рязанской ТЭЦ особый, я бы сказал, уникальный. И «мотор» этой уникальности – Алексей Бушев. Он даже соревнования, посвященные началу отопительного сезона – специфичные, сугубо производственные – превратил в яркий спортивный праздник. И это мероприятие входит в череду праздников, которые на Ново-Рязанской ТЭЦ проводятся круглый год. Мини-футбол, волейбол, лыжи, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, дартс, шахматы, рыбная ловля, пожарно-прикладной спорт. Перечень можно продолжить.

А где массовость, там и мастерство. И наоборот, считает Алексей.

Коллектив физкультуры «новорязанки» вправе гордиться призером олимпийских игр по дзюдо Иваном Нифонтовым, мастером спорта СССР в тройном прыжке Андреем Волковым, мастерами спорта по тяжелой атлетике Владимиром и Алексеем Решетовыми.

Что до руководства, тут сплошь «законодатели спорта». Генеральный директор – заслуженный тренер России, призер летней Олимпиады в Барселоне Дмитрий Сергеев. Председатель совета директоров – известный в спортивном мире человек Анатолий Шестаков. Кстати, брат его, Владимир – серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле, в свое время выступал за Рязанщину.

Как же можно при такой ситуации быть равнодушным к спорту? Заместитель главного инженера по эксплуатации «новорязанки» Михаил Иванчиков – кандидат в мастера спорта по баскетболу. Играющий футбольный тренер команды «Ново-Рязанская ТЭЦ» Евгений Мишаков только что стал лучшим бомбардиром прошедшего в Геленджике чемпионата России по мини-игре среди ветеранов.

Что касается самого Алексея Бушева, он не только профсоюзный руководитель, инструктор по спорту – он самый активный участник соревнований по нескольким видам спорта, но его особая любовь – футбол. Две команды Ново-Рязанской ТЭЦ сейчас участвуют в самых популярных на Рязанщине соревнованиях по мини-футболу – на Кубок «Русской кожи», в Золотом и ветеранском кубках. И выступают вполне достойно, сам Алексей выступает за ветеранов.

«Знаете, о чем жалею? Мы не в силах подготовить бегуна или бегунью, которые в составе сборной отраслевого профсоюза выступили бы, скажем, в финале профсоюзного легкоатлетического кросса, – сокрушается Алексей. – Значит, недостаточно работаем над этим вопросом. Надо продвигать на предприятии и «королеву спорта». Словом, есть к чему стремиться».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«АМКА» – чемпион

Лидер определился

У призовой черты

«АМКА» – чемпион
В минувшие выходные прошли заключительные матчи чемпионата области по футболу среди мужских команд
И бриллиант с автографом Владислава Третьяка
Представители рязанской Ночной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону НХЛ
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Есть двадцатая!
В Рязани открыта еще одна новая спортивная площадка
Вячеслав Астафьев
Праздник
29 октября – День работников автомобильного транспорта
Общество
Услышали бизнес
Борис Титов совместно с прокурором области провел прием рязанских предпринимателей
Татьяна Железнова
Общество
Показатели роста
На конференции в Рязани обсудили создание высокопроизводительных рабочих мест
Юрий Евстифеев
Общество
Профессионалы и патриоты
Выдающиеся рязанцы отмечены государственными и региональными наградами
Людмила Иванова
Общество
На посту!
Свой профессиональный праздник – День таможенника в России отмечали 25 октября – все три поста Рязанской области встретили важными достижениями.
Общество
Неделя глазами экспертов
Люди. Годы. Жизнь
Главный конструктор
Более сорока лет Александр Григорьевич Мясников посвятил любимому делу
Ольга Драган
Читатель - газета
Каникулы пройдут весело и с пользой
Читатель - газета
Право на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку защитил суд
Читатель - газета
Помощь в трудной ситуации
Актуально
Экономике прогнозируют рекордный рост
РАН ожидает пятипроцентного увеличения ВВП начиная с 2021 года
Актуально
Код гармонии
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской – о роли культуры в сохранении окружающей среды
Управдом
Комфорт и безопасность – общая задача
Своевременная оплата минимального взноса – гарантия того, что капремонт в регионе будет проводиться в сроки и в объемах, установленных в региональной программе
Светлана Максимова
Земляки
Есенин NEW
Образ поэта представлен в творчестве художников из разных регионов России
Земляки
В интересах родного края
В день празднования 80-летия Рязанской области губернатор Николай Любимов встретился с членами Рязанского землячества
Земляки
За мужество, героизм…
В Воронеже чтят подвиг нашего земляка
Земляки
Память, отлитая в бронзе
Без барьеров
Встать на ноги
Это самая главная мечта семилетней Вари Киселевой и ее родителей
Ольга Драган
Спорт
Наивысшее достижение
Спорт
У призовой черты
Спорт
Лидер определился
Подведены итоги соревнований по армреслингу в зачет спартакиады «Дружим народами»
Вячеслав Астафьев
Общество
Память неутолимая…
30 октября – День памяти политических репрессий
Вячеслав Чирков
Общество
Зачем школе сад и огород
В Чернаве на пришкольном участке нас больше всего поразила организация работ
Юрий Евстифеев
Наши новости
«Я молот, направляемый творцом…»
Необычное интервью на театральной сцене
Ищу маму
Ищу маму
Знаю, что делаю
Настройщик-техник пианино и роялей
Александр Николаевич Руденко, Ассоциация фортепианных мастеров, детская музыкальная школа №1:
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Артист кавер-группы
Александра Тамбовская, группа «Мохито»:
Татьяна Клемешева
Точка на карте
Аладьинская мечта
Многие села как бы застыли в непонятности своей судьбы: что будет дальше?
Татьяна Банникова
Игры разума
Рязанское развитие. Илья Липилин
Продолжаем рассказ о тех, кто вносит заметный вклад в прогресс шахмат в регионе
Игры разума
В какой кружок записаться?
Игры разума
В честь Эммануила Ласкера
Игры разума
Турнирная хроника
Путевой лист
Новые права и обязанности
Какие изменения внесены в Административный регламент МВД РФ
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Понижение градуса
Рязанская ГИБДД рекомендует «переобувать» автомобиль на зимние шины
Вячеслав Астафьев
Инициатива
В ночной рейд – по правилам
Телекомпаниям Рязанской области главный государственный инспектор подарил световозвращающие жилеты
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Не надо бояться октября, октябрь прекрасен...
Вернисаж
Я хочу сказать об этом…
Подведены итоги Всероссийской молодежной выставки-конкурса
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы