И бриллиант с автографом Владислава Третьяка

Представители рязанской Ночной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону НХЛ

Матч со смоленской командой проводился в рамках празднования 20-летия группы компаний «Автоимпорт». Гости прибыла в наш город в боевом составе и не с пустыми руками – они привезли с собой бриллиант. И не простой – в оправе, которая представляла собой серебряную клюшку с автографом легендарного советского вратаря Владислава Третьяка. Символично: наш замечательный голкипер выступал под двадцатым номером, и ровно столько же лет исполнилось «Автоимпорту». Ничего не скажешь: дорогой презент для хозяев приготовили гости.

Среди зрителей были разыграны видеорегистраторы и телевизоры. По установившейся традиции их учредил президент группы компаний «Автоимпорт», региональный представитель рязанской Ночной хоккейной лиги в НХЛ Олег Смирнов.

Что касается чисто спортивной стороны праздника, гости уже в первом периоде добились ощутимого преимущества. При счете 3:0 в пользу «Смоленских бриллиантов» наш вратарь Владимир Бобиков был заменен на Сергея Шеколенко, которому пришлось творить чудеса, и в итоге счет остался прежним, а голкипер Шеколенко заслуженно был признан лучшим игроком в команде хозяев. «Автомобилисты» взяли реванш за поражение в послематчевой серии пенальти – победный бросок выполнил Игорь Власов.

На следующий день «Смоленские бриллианты» встретились с командой «Школа-Рязань». На одиннадцатой минуте Александр Матюшкин быстрой передачей бросил в прорыв Игоря Смирнова, который «нашел» на правом фланге атаки Максима Максимкина, и тот не промахнулся. Комбинацию хозяева выполнили на одном дыхании, она могла бы украсить игру любых мастеров НХЛ, а так взятие ворот соперников лишь уравновесило шансы команд, в дальнейшем «Смоленские бриллианты» владели инициативой и довели матч до победы – 4:1.

Оба поединка показали: и «Автоимпорт», и «Шкода-Рязань» находятся в неплохой форме, но чтобы на равных соперничать с фаворитами всероссийской Ночной хоккейной лиги (смоляне – победители «Лиги будущих чемпионов» на Фестивале в Сочи в 2016-м году), рязанцам предстоит немало потренироваться, провести работу над ошибками.