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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Встать на ноги

00:03 / Без барьеров
Это самая главная мечта семилетней Вари Киселевой и ее родителей
Автор фото: Ольга Драган | Встать на ноги
Фото автора.

Девочка, которую держит на руках папа, приветливо улыбается мне, совершенно незнакомому для нее человеку. Варя просит опустить ее на пол и зовет всех в свою комнату. Там она достает игрушки и через некоторое время, потеряв интерес к тому, о чем говорят взрослые, начинает играть.

Выбрали жизнь

У супругов Андрея и Елены Киселевых – трое детей. Варя – самая младшая. «Мы все очень ждали ее рождения, – вспоминает Елена. – Ничто не предвещало беды. У меня даже насморка во время беременности не было, соблюдала режим и рекомендации врача. А на тридцать второй неделе, после очередного УЗИ, мне вдруг сказали, что у ребенка сложная патология, не уточнив, какая именно».

Женщину лишь предупредили, что если она не прервет беременность, то после рождения малыш сможет прожить не больше суток. «В тот момент мы с супругом находились в растерянности, но твердо решили: что бы ни было, убивать собственного ребенка не станем», – делится Елена.

В положенный срок на свет появилась Варя. У нее обнаружилась «спина бифида» или, проще говоря, спинно-мозговая грыжа. Малышку сразу же отправили в реанимацию, а потом – в отделение недоношенных в областную детскую больницу.

«Это время жили, как в тумане, – продолжает моя собеседница. – Со старшими детьми помогали родители, а мы целыми днями находились в больнице». В два месяца Варе сделали операцию в НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, закрыли спинно-мозговую грыжу пластиковой пластиной. Все прошло хорошо, рефлексы в ножках сохранили.

Второе рождение

После того, как Варя вернулась домой, она начала развиваться так же, как ее здоровые сверстники: в семь месяцев стала ползать, в восемь месяцев – стоять, а в десять месяцев пыталась уже ходить за ручки.

Казалось бы, все самое страшное осталось позади. Но девочка заболела гриппом и однажды утром не проснулась. «Мы не смогли ее добудиться и повезли, не дождавшись «скорой», сами в инфекционное отделение больницы № 11», – рассказывает Елена. Оказалось, что на фоне гриппа Варя впала в кому. Она пробыла в ней полтора месяца. Вдобавок ко всему у девочки произошел ишемический инсульт.

«Когда мы ее забрали домой, она плохо двигалась, абсолютно не видела и ела через зонд», – вспоминает Елена. Мама начала сама выхаживать ребенка, возила дочку на массажи и стимуляции. Постепенно к Варе вернулось зрение, и она вновь начала двигаться (дети же быстрее, чем взрослые, восстанавливаются после инсульта). Потом девочка заново научилась есть ложкой.

И тут появилась другая беда – в течение почти двух лет практически ежедневно у Вари случались приступы эпилепсии. «Это был какой-то кошмар. Постоянно жили в страхе», – говорит Елена. Когда начали выяснять причину возникновения приступов, оказалось, что их могли спровоцировать массажи. Противосудорожные препараты, которые теперь девочка постоянно принимает, сдерживают сейчас эпилепсию.

Шанс на спасение

Жизнь маленькой Вари Киселевой и ее родителей – череда больниц и обследований. Девочка уже не боится людей в белых халатах и почти не плачет, когда ей делают уколы и берут анализы. Она знает – так надо, чтобы поправиться.

«Недавно Варюшка начала жаловаться на боли в спине, – рассказывает Елена. – Она стала меньше играть и больше лежать». МРТ поясничного отдела показало, что у Вари – фиксированный спинной мозг. Киселевы были на консультациях у лучших нейрохирургов Москвы, но те лишь развели руками – ничего сделать нельзя, ведь случай очень сложный. «Я не могла смириться с этими словами и занялась поисками информации о фиксированном спинном мозге и о врачах, специализирующихся на лечении данной патологии», – говорит мама девочки.

В Интернете Елена нашла мамочек, у чьих детей диагноз, схожий с Вариным. От них она узнала о профессоре Шимоне Рохкинде из Израиля. Он оперирует данную патологию еще с восьмидесятых годов. На его счету много спасенных жизней не только детей, но и взрослых. «Я написала письмо доктору и отправила ему МРТ и результаты других обследований, – рассказывает Елена. – Месяца через два мне ответили, что случай безнадежен, ничем уже не помочь. Пару дней поплакав, решила, что обязательно покажу ребенка лично профессору. К счастью, раз в несколько месяцев он ведет прием в Краснодаре».

Киселевы поехали в Краснодар. Отсидев длинную очередь, Елена, Андрей и Варя попали на прием к профессору. Тот заявил, что своего решения менять не намерен. «Варя заплакала и сказала, что хочет ходить. Тогда доктор ее все-таки осмотрел и был поражен тем, что результаты МРТ отличаются от того, что в действительности есть у ребенка, – продолжает рассказ Елена. – Профессор сказал, что если не сделать операцию в ближайшие месяцы, то ребенка может полностью парализовать, и начнутся сильные боли в спине и шее».

Операция, которая может остановить уже имеющиеся ухудшения и не позволит развиваться новым осложнениям, назначена на 22 ноября. А 18 ноября Варя вместе со своей мамой должна уже прилететь в Израиль.

Операция дорогостоящая – стоит около 3,7 миллиона рублей. Ее берется оплатить благотворительный фонд помощи детям «WorldVita». А программу пациента, в которую входят билеты, проживание, питание, гонорар врача-координатора, медицинский полис, перевод документов, дополнительные обследования, должны оплатить родители. Это – 572 тысячи рублей. Таких средств у Киселевых нет.

«Я сразу отправилась в банки, но кредит мне, неработающей многодетной матери, естественно, никто не дал», – признается Елена. Она говорит, что до последнего ей было неудобно обращаться за помощью к чужим людям, однако сейчас это жизненно необходимо.

А пока Варя посещает подготовительные курсы к школе. И хоть не все буквы еще освоила, но интерес к знаниям у нее огромный. Девочка признается, что очень хочет в следующем году пойти в школу на своих ногах…

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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