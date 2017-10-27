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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Есенин NEW

00:01 / Земляки
Образ поэта представлен в творчестве художников из разных регионов России
Есенин NEW

В день 122-летия Сергея Есенина в Есенин-центре (Москва, пер. Чернышевского д. 4 стр.2) состоялось торжественное открытие масштабного арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!», в рамках которого гостям была представлена арт-выставка «Есенин NEW». В ее открытии приняли участие члены Рязанского землячества.

Смыслообразующее и художественное ядро проекта – образ Сергея Есенина. Свое видение поэта представили художники из разных городов России. Новый взгляд особенно ярко выразил в одной из заглавных работ «Песня души», выполненной в технике полигональной живописи, художник из Екатеринбурга Александр Выгалов. Другая несколько эпатажная работа создана художником из Санкт-Петербурга, работающим в технике поп-арт, Алексеем Сергиенко. Интересна и своеобразна серия портретов, выполненная Владиславом Ефремовым (Рязань) в технике декоративного символизма. В наивной манере, близкой к примитивизму, молодой рязанский дизайнер Екатерина Горбачева представила на керамических изделиях образы ученых Ивана Павлова, Константина Циолковского, Ивана Мичурина и поэта Сергея Есенина. Эта выставка дает возможность заговорить героям различных эпох, связанных рязанским контекстом, самому городу, чье будущее представлено на картине художника-орнаменталиста Алексея Акиндинова «Рязань будущего» и в урбанистической графике Владислава Ефремова «Предчувствие будущего».

Также гостей выставки ждала презентация двух фильмов по произведениям Сергея Есенина в рамках просветительского и образовательного проекта «Кинопоэзия» актера МХТ им. Чехова, заслуженного артиста РФ Анатолия Белого. Это новый фильм по стихотворению «Сыпь, гармоника! Скука... Скука...» и фильм «До свиданья, друг мой, до свиданья» режиссера Ивана Оганесова.

В атмосфере музейно-выставочной экспозиции концертного зала продолжились торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения поэта. Здесь были подведены итоги детского творческого конкурса «Зеленый луч звезды Есенина», который был приурочен к Году экологии в России и проведен музеем совместно с всероссийской газетой для детей и подростков «Пионерская правда». В официальном награждении примет участие Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко и актер МХТ им. Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый.

Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» не ограничился выставкой и предложил всем присутствующим пройти познавательный квест «Арт-лабиринт» по арт-объектам экспозиции с вопросами о картинах, графике, керамике и витражах вместе с рязанским краеведом Ксенией Паначевой. А писатель и культуролог Максим Лаврентьев прочитал лекцию «Знаки бессмертия в творчестве русских поэтов».

В концертном зале Есенин-центра была представлена открытая к столетию Октябрьской революции выставка «Революция на земле и на небесах», где каждый смог оценить поэтическое отражение революционных событий от начала XX века до сегодняшнего дня. Выставочная экспозиция включает в себя уникальные автографы, рукописи, публикации и поэтические сборники из фондов Московского государственного музея С.А. Есенина.

Валентина Бурула

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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