В интересах родного края

В день празднования 80-летия Рязанской области губернатор Николай Любимов встретился с членами Рязанского землячества

Он поздравил участников встречи с 80-летием со дня образования области и поблагодарил членов землячества за деятельность по расширению деловых и общественных контактов, сохранению и популяризации научного и творческого наследия региона. «Спасибо вам за то, что вы не забываете о своей малой родине и помогаете Рязанской области на своих ответственных постах, отстаиваете интересы нашего региона, помогаете решать важные вопросы. Для нас это очень значимо», – сказал Николай Любимов.

Сопредседатель Рязанского землячества в Москве Анатолий Муранов отметил, что общественная организация создана более 20 лет назад. Все эти годы землячество успешно работает и сотрудничает с правительством Рязанской области. Участники встречи обсудили направления взаимодействия землячества и регионального правительства, а также поддержали предложение о возобновлении работы Координационного совета землячества при губернаторе.

В завершение встречи Николай Любимов наградил активных членов Рязанского землячества знаком «В память 80-летия Рязанской области».