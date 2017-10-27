За мужество, героизм…

В Воронеже чтят подвиг нашего земляка

В Воронеже торжественно открыли бюст нашему земляку – танкисту, Герою Советского Союза, младшему лейтенанту госбезопасности Андрею Серебрякову, погибшему в 1942 году при обороне города.

Инициатором появления бюста стала дочь героя Людмила Серебрякова, член правления Рязанского землячества в Москве. Работы по изготовлению и доставке в Воронеж профинансировали «Российское военно-историческое общество» и руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

Этот памятник стал третьим, который открыла дочь героя – Людмила Серебрякова. Точно такие же бюсты Андрея Серебрякова есть на родине танкиста в городе Ряжске Рязанской области и на территории танковой части в Коврове. Все три памятника отлиты по одной форме, созданной московскими скульпторами Еленой и Иваном Черапкиными. Бюст в Воронеже установили рядом с танком ИС-2 – боевой машиной, одно название которой вызывало ужас у фашистских захватчиков.

На открытии бюста присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители ФСБ, школьники, юные воспитанники военно-патриотических движений.

– В 7-м классе школы я была пионервожатой. Вместе с остальными ребятами мы изучали жизнь, подвиги пионеров-героев, комсомольцев. Однажды я задумалась: что же я про своего отца так мало знаю? И стала расспрашивать маму и бабушку. По их воспоминаниям, папа был очень тихим, скромным человеком. Поэтому, когда мама услышала по радио на железнодорожном вокзале, что ее муж стал Героем СССР, не сразу поверила. Двадцать два наших родственника – дяди, двоюродные братья – ушли на фронт. А вернулись всего восемь. Хотя звание Героя Советского Союза получил только отец, героями в нашей семье считали всех. И ко всем воевавшим относились с большим уважением, – подчеркнула Людмила Серебрякова.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» младшему лейтенанту Андрею Серебрякову присвоили в апреле 1940-го – «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство». Андрей Серебряков погиб 24 июля 1942 года в боях на северо-западной окраине Воронежа. Он до последнего момента вел бой в горящем танке. Похоронен в братской могиле №13 на территории парка «Динамо». В мае 2014 года на улице, названной в честь Андрея Серебрякова, на доме №31 установили мемориальную доску.

Юрий Николаев