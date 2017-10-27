Память, отлитая в бронзе

Известный скульптор, народный художник России, член Рязанского землячества Владимир Суровцев побывал в Болгарии, где проходили торжества в честь десятилетия открытия памятника генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.

Русско-турецкая война 1877-1878 годов вошла в историю как Освободительная война Российской империи и союзных ей государств против пятивекового османского владычества на Балканах. В военной операции под Плевной вместе с русскими войсками против турок сражались румынская армия и болгарское ополчение. Памятник прославленному русскому полководцу был создан по инициативе Российского общественного комитета по увековечиванию памяти генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Авторами памятника являются скульптор Владимир Суровцев и архитектор Виктор Пасенко. Бронзовая фигура генерала, сидящего на боевом коне, установлена на гранитном постаменте в центре Плевена, на бульваре, носящем имя Скобелева. Этот памятник стал подарком городу Плевен от Российской Федерации. Торжественное открытие монумента состоялось 11 сентября 2007 года, в дни празднования 130-летия начала третьего штурма Плевны.