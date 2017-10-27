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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Комфорт и безопасность – общая задача

00:01 / Управдом
Своевременная оплата минимального взноса – гарантия того, что капремонт в регионе будет проводиться в сроки и в объемах, установленных в региональной программе
Комфорт и безопасность – общая задача

Завершается строительный сезон этого года, подходит к концу выполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории области. Каких результатов удалось достичь, что сделано за все время действия закона о капитальном ремонте – об этом мы беседуем с исполняющей обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Мариной Бондаревой.

Р.В. – Главная задача региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов – приведение в порядок жилого фонда области. От чего зависит ее выполнение?

М.Б. – Как быстро и качественно это будет сделано, зависит от многих факторов: от организации работ Фондом капитального ремонта, добросовестности и уровня квалификации подрядных организаций, содействия администраций муниципальных образований, заинтересованности и выполнения своих обязанностей по обслуживанию и поддержанию технического состояния управляющими организациями, но самое главное – от собственников помещений, которые контролируют и обеспечивают финансирование проводимых работ. Наша общая задача – сделать так, чтобы проживание в домах было комфортным и безопасным. Добиться этого можно только тогда, когда в процессе заинтересованы все стороны.

Р.В. – Каких показателей удалось добиться с момента действия программы?

М.Б. – За три прошедших года реализации программы было выполнено свыше 2000 видов работ в более чем 1000 многоквартирных домов.

Р.В. – Какие средства были использованы для ремонта?

М.Б. – Источником финансирования проводимых Фондом работ являются взносы на капитальный ремонт, которые уплачивают собственники помещений в этих домах. Своевременная оплата минимального взноса – гарантия того, что капремонт в регионе будет проводиться в сроки и в объемах, установленных в региональной программе.

Р.В. – Как вы оцениваете уровень собираемости взносов?

М.Б. – Несмотря на то, что программа капремонта в Рязанской области себя уже зарекомендовала положительно, некоторые собственники помещений считают, что оплачивать капитальный ремонт общего имущества в доме, в котором они проживают, должен кто-то другой. Сумма задолженности по взносам составляет более 500 миллионов рублей, а количество должников – свыше 130 тысяч.

Р.В. – Что можно сделать на эти средства?

М.Б. – На эти деньги уже могло быть отремонтировано примерно 330 крыш или фасадов, или заменено более 300 лифтов, или выполнены так необходимые во многих домах работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

Р.В. – В каких муниципалитетах области есть сложности со сбором взносов?

М.Б. – В числе аутсайдеров по собираемости платежей за капремонт – Шиловский и Касимовский районы. Показатели здесь едва превышает отметку в 55%, в то время как в регионе средняя собираемость уверенно держится на уровне 83,2%. И это несмотря на то, что Фондом капитального ремонта на территории Шиловского района выполнены работы на сумму около 27 миллионов рублей, в Касимовском районе – почти на 7 миллионов рублей. А вот жителям Дмитриевского поселения Касимовского района закон не писан вовсе – уровень сбора взносов здесь равен 2%.

Р.В. – К чему может привести такое пренебрежение законом о капитальном ремонте?

М.Б. – Пренебрежение в отношении обязанности оплаты взносов может дорого обойтись должнику в буквальном смысле. В соответствии с нормами действующего жилищного законодательства за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после установленного срока оплаты, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования. Если же в отношении неплательщика подан иск о взыскании долга, то ему придется, помимо взносов и пеней, оплатить судебные издержки. Госпошлина составит минимум 200-400 рублей, а исполнительский сбор судебных приставов – 7% от суммы, но не менее 1000 рублей. То есть судебное взыскание задолженности обойдется минимум 1200-1400 рублей дополнительных платежей.

Р.В. – Работа по взысканию долгов уже начата?

М.Б. – На сегодняшний день юридической службой Фонда направлено в судебные органы 3,6 тысячи заявлений о взыскании задолженностей с физических лиц на общую сумму около 50 миллионов рублей, из которых 16,5 миллиона рублей уже поступили на счет регионального оператора.

Р.В. – Какими могут быть последствия для должников?

М.Б. – Следует отметить, что взносы на капитальный ремонт входят в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги. А наличие задолженности по этому виду платежей влечет за собой применение таких санкций, как обращение взыскания на имущество должника, в том числе денежные средства, находящиеся на счетах, кредитных картах, во вкладах. Кроме того, при наличии задолженности приставы имею право установить временное ограничение на выезд гражданина из Российской Федерации. Иногда о запрете на выезд должник узнает только при прохождении пограничного контроля.

Р.В. – Были случаи, когда должникам по взносам на капитальный ремонт ограничили выезд за пределы России?

М.Б. – По данным Федеральной службы судебных приставов, предоставленным средствам массовой информации, на 1 сентября 2017 года в Российской Федерации было вынесено 1,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд наших граждан за границу. В сезон отпусков не смогли выехать за границу на отдых 11 921 человек. Исходя из сложившейся практики, можно утверждать, что суды всегда взыскивают долги на капитальный ремонт. А если результат известен, стоит ли доводить дело до суда?

Р.В. – Как собственник может узнать о сумме задолженности по взносам на капремонт?

М.Б. – Если вы не получили по какой-либо причине квитанцию, или сумма платежа по взносам на капитальный ремонт не указана в единой платежке в расчетно-кассовом центре, информацию о задолженности всегда можно узнать на официальном сайте Фонда в разделе «Состояние лицевого счета» или обратившись к специалистам абонентского отдела Фонда лично или по телефонам (4912) 46-51-90, 46-51-91.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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