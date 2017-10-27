Код гармонии

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской – о роли культуры в сохранении окружающей среды

На Манежной площади открылась Третья российская экологическая неделя. В ее рамках пройдет целый ряд различных акций, в том числе кинофестиваль, на котором будет демонстрироваться сферическое кино (360 градусов). И это лишь одна из множества культурных инициатив, которые были организованы при поддержке Минприроды России.

Экология и культура – понятия взаимосвязанные. Культурный код, в том числе и экологический, закладывается с самого детства. Именно поэтому мы уделяем большое внимание сотрудничеству с деятелями культуры и искусства, поддерживаем по мере сил общественные инициативы, направленные на вовлечение граждан, в том числе и самых юных, в различные природоохранные мероприятия. Можно сказать, что сейчас общими усилиями мы стараемся создать культуру сохранения природы.

Основная задача министерства – создание условий для ответственного использования природных ресурсов – тесно связана с формированием экологической культуры общества. Чтобы добиться в этом успеха, надо изменить сознание людей. И здесь особенно важную роль играют культурные проекты, поскольку через художественный образ мы можем достучаться не только до ума, но и до души человека.

Причем не следует думать, что мы стремимся показывать только идиллические примеры, воспевающие красоту окружающего мира. Как человек влияет на природу? Он может оберегать ее, а может причинять вред. И это тоже тема для творческого высказывания. Следовательно, должен соблюдаться баланс: одновременно нужно показывать природные богатства, которые хочется сохранить, но при этом предупреждать зрителя о последствиях безрассудного, безответственного отношения к нашей планете. Всё вместе это производит сильное впечатление и надолго остается в памяти.

Деятели культуры без всякого постороннего участия уже давно поднимают в своем творчестве актуальные экологические темы и смело высказываются по острым экологическим вопросам. Таких произведений год от года появляется всё больше. Это и выставки, и флешмобы, и фильмы, и фестивали... Разумеется, таким образом вносится позитивный вклад в формирование общечеловеческой экологической культуры. И на данном этапе нам важно, чтобы движение в этом направлении активно продолжалось.

Конечно, в Год экологии, который сейчас проходит в России, концентрация усилий особенная. Мы заранее подготовили и утвердили в правительстве план, отдельная часть которого посвящена широкому продвижению «зеленых» идей и формированию экологической культуры. В общей сложности в этом году по всей стране прошло уже больше тысячи мероприятий, включающих в обязательном порядке культурные акции. Например, параллельно с посадкой деревьев может проводиться детский экологический фестиваль. Или, допустим, во время уборки территорий приглашенные известные актеры могут организовать флешмоб и вовлечь в него множество людей.

Из крупных культурных мероприятий отмечу «Ночь музеев», которую мы проводили в этом году совместно с федеральным Министерством культуры. Кстати, многие музеи посвятили выставки Году экологии. Так, в Центре фотографии братьев Люмьер демонстрируется экспозиция Себастьяна Коупленда «Чистая Арктика», а в Дарвиновский музей привезли шелкографии Энди Уорхола «Вымирающие виды». Этот проект, кстати, имел интересное продолжение: мы предложили детям принять участие в конкурсе и нарисовать представителей редких видов животных. Я не ожидал, что так много ребят откликнутся! Уже в конце года мы выберем победителей.

С одной стороны, всё это, безусловно, вклад в культуру, ведь те же дети сначала пришли на выставку, а потом, вдохновившись, стали пробовать себя в творчестве. Не исключено, что кто-то из них в будущем станет художником и продолжит экологическую тему. Но с другой стороны, мы воспринимаем культурные проекты именно как возможность сделать «экологичным» сознание человека. Подобные акции помогают обществу сформулировать вопросы и идеи, обсуждение которых будет всегда актуальным.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что «экологией нельзя заниматься в течение одного года, а затем бросить». Человечество развивается, возникают новые экологические проблемы, вызовы, на которые надо отвечать и которые нужно осмысливать. В том числе и через культурные проекты. В конечном счете достижение гармонии в искусстве и во взаимодействии человека с окружающей средой – цели во многом родственные.

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(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)