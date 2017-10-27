Каникулы пройдут весело и с пользой

«Близятся первые в этом году школьные каникулы. Где можно ознакомиться с перечнем мероприятий, которые будут организованы в областном центре для детей на это время?

Ольга Ш., г. Рязань»

В управлении образования и молодежной политики городской администрации пояснили, что по традиции на базе школ областного центра будут организованы лагеря дневного пребывания. В них отдохнут около 3 000 детей и подростков. На этот период запланированы различные развлекательные и развивающие занятия, тематические акции, уроки, игры и викторины. Кроме того, составлен план мероприятий на период школьных осенних каникул образовательных, культурно-досуговых учреждений и учреждений спорта города Рязани. Предлагаем его вашему вниманию.