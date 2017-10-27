Право на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку защитил суд

«Везде проводятся осенние месячники благоустройства, а у нас проблема с утилизацией мусора. Его просто некуда складировать. В чьи обязанности входит определить, как нам быть с ТБО?

Жители Коноплинского сельского поселения Ухоловского района»

Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области, обследование территорий сел Коноплино и Волынщино, расположенных на территории Коноплинского сельского поселения Ухоловского района, показало, что в селах не организована рациональная система сбора, временного хранения и регулярного вывоза бытовых отходов. На территориях домовладений не установлены контейнеры (мусоросборники), не оборудованы площадки для их размещения, в результате чего образовались две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов рядом с населенными пунктами. Ответственность за организацию системы сбора решением Ухоловского районного суда, вступившим в силу 24 октября этого года, возложена на администрацию поселения. Теперь в течение двух недель администрация обязана организовать в Коноплине и Волынщине сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, установить мусоросборники, оборудовать для них площадки, а также ликвидировать две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Таким образом решением суда защищено право жителей поселения на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.