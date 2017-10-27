Помощь в трудной ситуации

«Я не отношусь к льготным категориям граждан, но очень нуждаюсь в бесплатной юридической помощи. Какие возможности ее получения существуют на территории Рязанской области?

Вероника, г. Шацк»

Совсем недавно региональным законодательством расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Как пояснили в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области, теперь ее могут получить беременные женщины, многодетные семьи, граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет. Поправки в закон вступили 11 октября этого года. Также законом предусмотрено, что правительство Рязанской области уполномочено определять порядок оказания экстренной бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, некоторые категории граждан, в частности малоимущие, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, ветераны, уже реализуют свое право на получение бесплатной юридической помощи по наиболее значимым вопросам. Кроме того, 7 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького будет проводиться День бесплатной юридической помощи и тематический «Час министерства социальной защиты населения Рязанской области». С 11.00 до 13:00 часов пройдет прием граждан представителем министерства. Также в проведении Дня бесплатной юридической помощи участие примут представители прокуратуры Рязанской области и Рязанской областной нотариальной палаты.

Более подробную информацию можно получить по единому социальному телефону (4912) 51-36-00.