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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Главный конструктор

00:02 / Люди. Годы. Жизнь
Более сорока лет Александр Григорьевич Мясников посвятил любимому делу
Главный конструктор

На столе лежат большие альбомы с фотографиями, папка со свидетельствами, подтверждающими авторство на различные приборы, грамоты, открытки и поздравительные адреса. Александр Григорьевич говорит, что, когда выдаются свободные минуты, ему нравится вновь и вновь перелистывать фотоснимки и вспоминать. А вспомнить действительно есть что. Александру Григорьевичу скоро исполнится восемьдесят девять лет. Почти половину из них он занимался конструкторской деятельностью. Мясников стоял у истоков одного из крупных предприятий Рязанской области, которое выпускало уникальную продукцию. Ее использовали в нефтегазовой отрасли, энергетике, ракетостроении, народном и сельском хозяйстве, на флоте, причем не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

Воспитательный момент

Родился Александр Григорьевич в семье железнодорожника. По мере профессионального роста отца от простого рабочего до инженера-лейтенанта семья несколько раз переезжала, а потом осела в Пензенской области. Александр был младшим ребенком. Он узнал, что такое голод и холод, ведь его детство выпало на нелегкие военные годы.

Родители всегда внушали Александру, что, несмотря на трудности, необходимо учиться, чтобы чего-то добиться в жизни. Однако после окончания пятого класса он вдруг заявил, что не пойдет больше в школу. «Мама, конечно, растерялась, – вспоминает мой собеседник. – Отец же повел себя мудро: не стал ругаться, а спокойно спросил, кем я хочу стать. Мой ответ был – шофером». Отец договорился с водителем, чтобы он взял Александра к себе стажером и доверил ему самую грязную и тяжелую работу. «Вот тогда-то я понял, насколько изнурителен физический труд, и желание продолжить учебу ко мне вернулось», – улыбаясь, говорит Александр Григорьевич.

В том далеком уже сентябре он пошел в школу, а через несколько лет, после окончания десятого класса, поступил в Пензенский индустриальный институт. «Из вуза мы были выпущены токарями и фрезеровщиками третьего разряда, – продолжает Александр Григорьевич. – Шутили, что если не получится стать хорошими инженерами, то на жизнь будем зарабатывать благодаря знанию рабочих профессий».

Работа – на первом месте

В 1952 году Александр Григорьевич по распределению приехал в Рязань на завод САМ. Там за пять лет из рядового технолога вырос до начальника цеха, в котором трудилось четыреста пятьдесят человек.

«Мне со студенческих лет хотелось попробовать себя в качестве конструктора, – делится Мясников. – И когда знакомый предложил перейти на «Теплоприбор» конструктором, естественно, согласился».

Это был 1957 год. Завод «Теплоприбор» только-только начинали строить. Возводили его буквально на картофельном поле. «Нас было всего пять человек, – вспоминает Александр Григорьевич. – Разместились мы в одноэтажном домике, который успели построить к тому времени под столярный цех».

Решением сверху «Теплоприбору» досталось изготовление приборов для измерения жидких и сыпучих сред. «Это было настолько интересно, – рассказывает конструктор. – Начинали с простых поплавковых приборов. Затем, по мере прогресса и развития, разрабатывали и выпускали приборы на полупроводниках, делали микросхемы». Ежегодно Александр Григорьевич вместе с коллегами разрабатывал от сорока до пятидесяти типов приборов, и каждый из них был уникальным.

В 1977 году Александру Григорьевичу Мясникову присвоена Государственная премия СССР за разработку высокоэффективного метода измерения неэлектрических величин, создание на этой базе и внедрение в серийное производство комплекса высокочастотных приборов контроля технологических параметров.

Вплоть до 1994 года Мясников проработал на заводе. Был главным конструктором и даже заместителем директора по научной работе. «Потом сдали нервы, и я с руководящей должности решил уйти вновь в конструкторы», – говорит он и приводит один случай. Однажды утром позвонили из Москвы и сказали, что Александр Григорьевич должен в течение двадцати четырех часов прибыть в Северодвинск. Цель столь оперативной командировки не объяснили. «Я, естественно, начал переживать, что произошла какая-то нештатная ситуация, – отмечает он. – Однако в Северодвинске меня невозмутимо встретили и разместили в гостинице, сказали, что я пока могу заниматься своими делами, сходить в кино, к примеру, а если будет нужно, то меня найдут». Только через сутки конструктор узнал, что испытания установки, в которой находился прибор, изготовленный под его руководством, прошли успешно. «В прибор-то я верил, но ведь всякое случиться могло», – говорит Александр Григорьевич.

***

Вся его жизнь связана с заводом «Теплоприбор». Здесь и супругу Лидию Дмитриевну встретил. «Она пришла в конструкторское бюро чертежницей, – рассказывает Александр Григорьевич. – Через год после знакомства мы поженились, а еще через год у нас родился сын Алексей. С супругой жили душа в душа, она была моим тылом, во многом благодаря ей я смог успешно реализоваться в профессиональном плане». Завод дал Александру Григорьевичу людей, с которыми дружит до сих пор. К примеру, с Валентином Васильевичем Лукашиным познакомился, когда тот еще был комсомольским секретарем «Теплоприбора». «А вы знаете, что Александр Григорьевич – не только талантливый и грамотный конструктор, но и прекрасный садовод, а раньше еще увлекался охотой, рыбалкой и альпинизмом», – говорит Валентин Васильевич. И в подтверждение этих слов – фотографии, бережно хранящиеся в семейном архиве Мясниковых…

Фото автора и из личного архива А.Г. Мясникова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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