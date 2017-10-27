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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Профессионалы и патриоты

00:01 / Общество
Выдающиеся рязанцы отмечены государственными и региональными наградами
Автор фото: Александр Королев | Профессионалы и патриоты
Фото: Александр Королев.

Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в правительстве Рязанской области. Она была приурочена к Дню народного единства, который будет отмечаться на следующей неделе. Федеральные и региональные награды получили 25 человек.

Среди награжденных – люди различных профессий и возрастов. Это руководители предприятий и организаций, заслуженные рязанцы с большим опытом работы, представители педагогического сообщества, инженерных и творческих профессий. Награды им вручил губернатор Николай Любимов. Обращаясь к собравшимся, он назвал их профессионалами высочайшего уровня.

– Убежден, что каждый из вас является патриотом России. Вы ежедневно доказываете это своим преданным отношением к делу, работая ответственно и на высоком профессиональном уровне, вкладывая свои силы, энергию и творчество в укрепление и развитие страны, – сказал Николай Любимов в своей приветственной речи.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, которая вносит огромный вклад в дело защиты прав детей, удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетную грамоту Президента РФ получил Николай Ренин – генеральный директор уникального предприятия «Кадомский вениз», где сохранен традиционный рязанский народный промысел (в ноябре «Кадомский вениз» отметит 90-летие). Благодарностей главы государства удостоены заместитель главного врача областной больницы Андрей Марков и учитель истории Шиловской школы № 3 Сергей Сапожников. Знаком Великого князя Олега Рязанского отмечен Почетный работник агропромышленного комплекса России Александр Мазаев. Четыре десятилетия его трудовой биографии связаны с развитием рязанского села, руководством сельскими районами. Александр Владимирович и сегодня болеет за положение дел на селе. Вспоминая былые достижения рязанских аграриев (например, рекордные урожаи зерновых и картофеля), он верит, что современные сельские труженики смогут превзойти успехи своих предшественников. В завершение своего ответного слова Александр Мазаев подарил главе региона автобиографическую книгу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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