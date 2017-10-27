Свой профессиональный праздник – День таможенника в России отмечали 25 октября – все три поста Рязанской области встретили важными достижениями.

В январе – сентябре этого года в доходную часть федерального бюджета рязанские таможенники перечислили платежей на сумму порядка 7,4 миллиарда рублей.

За девять минувших месяцев стоимостной объем внешнеторгового оборота по Рязанской области составил 864 млн. долларов США. Грузооборот превысил 453 тысячи тонн. Всего экспортно-импортные операции осуществляли 363 участника внешнеэкономической деятельности.

Региональные таможенные посты успешно используют современные информационные технологии: удаленный выпуск товаров, предварительное информирование, автоматическая регистрация деклараций на товары, автоматический выпуск.

Светлана Бегунова,

главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью