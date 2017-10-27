Неделя глазами экспертов

Сергей Горбунов,

префект Железнодорожного района г. Рязани:

– В областном центре идет осенний месячник благоустройства, и он во многом определял повестку дня уходящей недели. Мы продолжаем активную подготовку территории района к зиме, вместе с предприятиями и организациями, жителями занимаемся уборкой мусора, сухих листьев и веток, убираем стихийные свалки, приводим в надлежащее состояние лесопарковые зоны. Вместе с этим на неделе прошло несколько общественно значимых событий. Одно из них – открытие в агротехнологическом университете постамента в честь 60-летия первого студенческого механизированного отряда, работавшего на целинных землях. Сегодня студенческие специализированные отряды получили новую жизнь и имеют серьезную поддержку правительства региона. Создание памятного постамента подчеркивает значимость этого движения.

Ольга Каркина,

руководитель регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

– На мой взгляд, заметным на общем информационном фоне минувшей недели стало сообщение Минстроя России о разработке законопроекта, согласно которому из лицензий управляющих компаний могут исключить все дома за задержку оплаты использованных ею коммунальных ресурсов более чем на два месяца. По мнению заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, в сочетании с введением прямых договоров потребителей с ресурсо-снабжающими организациями это может радикально улучшить ситуацию с долгами в ЖКХ. Законопроект, полностью меняющий структуру проведения платежей в ЖКХ, в ближайшее время обещают внести в Государственную Думу.

Виталий Пучнин,

заместитель директора Центра спортивной подготовки Рязанской области:

– На мой взгляд, среди различных событий этой недели стоит выделить старт благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер», в рамках которого в регионе будет установлено десять открытых комплексов, включающих в себя различные виды снарядов для уличных занятий спортом. Первый из них открыли в четверг в Рязани. Несомненно, благодаря таким проектам спорт становится доступным широкому кругу рязанцев, прежде всего, детям, из которых в будущем могут вырасти чемпионы, спортивная гордость региона и страны. Говоря о наших чемпионах, нельзя не отметить то, что на этой неделе рязанский спортсмен завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги. Чемпионат прошел в Азербайджане (Баку). По итогам соревнований мастер спорта России Роман Гавриков стал победителем в весовой категории 92 кг. Спортсмен представляет рязанскую спортшколу олимпийского резерва «Антей». Его наставниками являются Валерий Николаевич Хабаров и Сергей Максимов.