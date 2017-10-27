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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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29 октября – День работников автомобильного транспорта

00:01 / Праздник

Уважаемые работники и ветераны автотранспортных предприятий Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт является важным звеном, от которого зависит бесперебойная, качественная работа всех отраслей экономики и социальной сферы региона.

В Рязанской области большое внимание уделяется вопросам развития и модернизации отрасли. Продолжается работа по совершенствованию системы автомобильных перевозок, обеспечению их надежности и безопасности. В регионе активно ведется формирование современной транспортной логистики, модернизируется маршрутная сеть пассажирских перево-зок, обновляется подвижной состав, внедряется единая электронная карта оплаты проезда.

В автотранспортной системе Рязанской области работают настоящие мастера своего дела, которые добросовестно исполняют все поставленные задачи, искренне преданы своей профессии. Особой признательности заслуживают ветераны отрасли, внесшие огромный вклад в развитие транспортного хозяйства. Сегодня они хранят лучшие трудовые традиции и передают свой опыт молодежи.

Убежден, что работники отрасли и в дальнейшем будут трудиться честно и ответственно и тем самым способствовать решению важнейших социально-экономических задач, стоящих перед регионом.

Желаю всем здоровья, благополучия и новых достижений!

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые работники автомобильной отрасли!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Устойчивое пассажирское и грузовое сообщение – залог эффективной работы производственных предприятий, сельского хозяйства, учреждений социальной сферы. Развитая автотранспортная отрасль способствует укреплению экономики региона, реализации масштабных инвестиционных проектов, повышению качества жизни граждан.

Высокий темп автомобилизации и загруженность дорог требуют от водителей высочайшего мастерства, ответственности, терпения и внимания. От вашего профессионализма, умения быстро и правильно реагировать на экстремальные ситуации зависят жизнь и здоровье людей, уровень аварийности на дорогах.

Вопросы модернизации автотранспортного комплекса, обеспечения безопасности движения приобретают особую актуальность и требуют скоординированной работы всех уровней власти. Ежегодно в области выделяются значительные бюджетные средства на строительство и реконструкцию дорог, благоустройство улиц, сооружение мостов и развязок. Продолжается совершенствование системы автомобильных и пассажирских перевозок, обновление подвижного состава, расширение использования системы ГЛОНАСС, внедрение единой электронной карты при оплате проезда в областном центре, повышается качество предоставляемых услуг. Многое делается для приведения дорог в нормативное состояние.

В решении всех задач, стоящих перед отраслью, неоценим опыт ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта, являющихся наставниками молодежи, хранителями трудовых традиций коллективов.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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