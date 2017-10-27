Показатели роста

На конференции в Рязани обсудили создание высокопроизводительных рабочих мест

В конгресс-отеле «Старый город» в Рязани прошла региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». В ней приняли участие губернатор Николай Любимов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель председателя правительства области Олег Булеков, руководители регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководители министерств и ведомств региона, предприниматели, представители общественных организаций.

Выступая перед участниками конференции, губернатор Николай Любимов напомнил, что в Майском указе Президента Российской Федерации №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» говорилось о 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, которые должны быть созданы в России к 2020 г. Производительность труда, согласно тому же указу, к 2018 г. должна увеличиться в 1,5 раза. Целей этих можно достичь только с помощью привлечения инвестиций. Меры поддержки инвестиционной деятельности в регионе достаточно известны: это и налоговая, и административная поддержка, и создание центров для организации консультативной поддержки бизнеса при создании высокопроизводительных рабочих мест – некоторые из этих центров уже работают с этого года. Меры структурированы. По мнению Николая Любимова, при этом необходимо сократить количество заполняемых документов, формуляров и отчетности, которые нужны для предоставления этих мер поддержки.

Конференции в регионах проводятся по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Их целью является организация широкой общественной дискуссии по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах Российской Федерации. На конференции в Рязани Борис Юрьевич выступил с докладом. По его мнению, главным показателем роста, развития экономики страны должны быть высокопроизводительные рабочие места (ВПРМ). Существует специальная методология их подсчета. Институт экономики роста имени П.А. Столыпина разработал специальную программу действий для всей страны. Он назвал ее «Стратегия роста». В стране на конец 2016 года было 16,6 млн. ВПРМ, по сравнению с 2011 годом их количество увеличилось на 3,88 млн. ед. Имеется увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест и в Рязанской области, но потенциал роста значительно выше реальных показателей. Между тем, по мнению Титова, ВПРМ – это рост доходов и уровня жизни населения на всей территории страны.

На конференции в Рязани также поднимались вопросы социальной значимости, речь шла о методологии подсчета высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе. По итогам конференции подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Рязанской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест. Модератором конференции был Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев.