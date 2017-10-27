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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Есть двадцатая!

00:05 / Общество
В Рязани открыта еще одна новая спортивная площадка
Автор фото: Людмила Иванова | Есть двадцатая!
Фото: Людмила Иванова.

10 спортивных площадок в ближайшее время откроются в регионе в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер».

Спортивные комплексы включают в себя различные виды снарядов для уличных занятий спортом – разноуровневые турники, гимнастические скамьи, кольца, брусья, шведскую стенку. Спортивные площадки универсальны и предназначены как для детей, так и для взрослых. Такие объекты дают прекрасную возможность для занятий физической культурой, на них можно подготовиться к сдаче норм комплекса ГТО.

Первая спортивная площадка в рамках проекта установлена в Рязани, возле ледового дворца спорта «Олимпийский». В церемонии открытия площадки приняли участие глава минспорта Татьяна Пыжонкова и руководитель благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер» Сергей Дроздов, а также обучающиеся в ДЮСШ дворца спорта «Олимпийский» дети, их родители, жители микрорайона.

– Для Рязанской области этот проект очень важен, – говорит Татьяна Пыжонкова, – потому что наш губернатор Николай Викторович Любимов ставит задачу перед нами о доступности спортивных объектов, о том, чтобы их становилось больше, чтобы как можно больше рязанцев могли приходить и заниматься совершенно бесплатно, доступно и на здоровье.

По данным регионального минспорта, в летний период в Рязанской области было установлено 19 площадок для уличных занятий спортом в рамках проекта «Спортивные площадки рядом с домом». Реализация нового проекта «Поколение «Спортмастер» будет способствовать развитию детского и массового спорта в регионе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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