Губернатор Николай Любимов поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники и ветераны автотранспортных предприятий Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт является важным звеном, от которого зависит бесперебойная, качественная работа всех отраслей экономики и социальной сферы региона.

В Рязанской области большое внимание уделяется вопросам развития и модернизации отрасли. Продолжается работа по совершенствованию системы автомобильных перевозок, обеспечению их надежности и безопасности. В регионе активно ведется формирование современной транспортной логистики, модернизируется маршрутная сеть пассажирских перево-зок, обновляется подвижной состав, внедряется единая электронная карта оплаты проезда.

В автотранспортной системе Рязанской области работают настоящие мастера своего дела, которые добросовестно исполняют все поставленные задачи, искренне преданы своей профессии. Особой признательности заслуживают ветераны отрасли, внесшие огромный вклад в развитие транспортного хозяйства. Сегодня они хранят лучшие трудовые традиции и передают свой опыт молодежи.

Убежден, что работники отрасли и в дальнейшем будут трудиться честно и ответственно и тем самым способствовать решению важнейших социально-экономических задач, стоящих перед регионом.

Желаю всем здоровья, благополучия и новых достижений!»