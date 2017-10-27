Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников автомобильной отрасли Рязанской области с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники автомобильной отрасли! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Устойчивое пассажирское и грузовое сообщение – залог эффективной работы производственных предприятий, сельского хозяйства, учреждений социальной сферы. Развитая автотранспортная отрасль способствует укреплению экономики региона, реализации масштабных инвестиционных проектов, повышению качества жизни граждан.

Высокий темп автомобилизации и загруженность дорог требуют от водителей высочайшего мастерства, ответственности, терпения и внимания. От вашего профессионализма, умения быстро и правильно реагировать на экстремальные ситуации зависят жизнь и здоровье людей, уровень аварийности на дорогах.

Вопросы модернизации автотранспортного комплекса, обеспечения безопасности движения приобретают особую актуальность и требуют скоординированной работы всех уровней власти. Ежегодно в области выделяются значительные бюджетные средства на строительство и реконструкцию дорог, благоустройство улиц, сооружение мостов и развязок. Продолжается совершенствование системы автомобильных и пассажирских перевозок, обновление подвижного состава, расширение использования системы ГЛОНАСС, внедрение единой электронной карты при оплате проезда в областном центре, повышается качество предоставляемых услуг. Многое делается для приведения дорог в нормативное состояние.

В решении всех задач, стоящих перед отраслью, неоценим опыт ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта, являющихся наставниками молодежи, хранителями трудовых традиций коллективов.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!»