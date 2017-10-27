лизинг
23:27 МСК
Пятница
27 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
74

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников автомобильной отрасли Рязанской области с профессиональным праздником

09:06 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники автомобильной отрасли! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Устойчивое пассажирское и грузовое сообщение – залог эффективной работы производственных предприятий, сельского хозяйства, учреждений социальной сферы. Развитая автотранспортная отрасль способствует укреплению экономики региона, реализации масштабных инвестиционных проектов, повышению качества жизни граждан.

Высокий темп автомобилизации и загруженность дорог требуют от водителей высочайшего мастерства, ответственности, терпения и внимания. От вашего профессионализма, умения быстро и правильно реагировать на экстремальные ситуации зависят жизнь и здоровье людей, уровень аварийности на дорогах.

Вопросы модернизации автотранспортного комплекса, обеспечения безопасности движения приобретают особую актуальность и требуют скоординированной работы всех уровней власти. Ежегодно в области выделяются значительные бюджетные средства на строительство и реконструкцию дорог, благоустройство улиц, сооружение мостов и развязок. Продолжается совершенствование системы автомобильных и пассажирских перевозок, обновление подвижного состава, расширение использования системы ГЛОНАСС, внедрение единой электронной карты при оплате проезда в областном центре, повышается качество предоставляемых услуг. Многое делается для приведения дорог в нормативное состояние.

В решении всех задач, стоящих перед отраслью, неоценим опыт ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта, являющихся наставниками молодежи, хранителями трудовых традиций коллективов.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Губернатор Николай Любимов поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года»

В Рязанской области объединяют усилия власти, бизнеса и общества, чтобы достичь экономического роста

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Перед рязанцами выступят артисты тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»
18:03
Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»
18:02
В Рязани выступит Государственный ансамбль песни и танца Абхазии
18:01
Пятиклассники Рязанской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку
17:58
Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский День бабушек и дедушек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы