ХК «Рязань» потерпел досадное поражение от «Челмета» 1:2

Причем решающую шайбу гости забросили, действуя в меньшинстве

Ко вчерашней встрече ХК «Рязань» и «Челмет» подошли имея абсолютно идентичные показатели в турнирной таблице (по 16 матчей и 15 набранных очков) и на льду «Олимпийского» должны были определить – кто рванет в погоню за оторвавшимися соперниками. О ходе матча рассказали в пресс-службе клуба ХК «Рязань».

Важность победы в матче предопределило развитие событий – команды явно осторожничали, прагматизм взял верх над творчеством и импровизацией. При минимуме ярко выраженных голевых ситуаций в первом периоде предпочтительнее выглядели, пожалуй, хозяева. Но Вячеслав Ипатов и Сергей Леснухин, оказываясь в идеальных для точного завершающего броска ситуациях, переиграть голкипера «Челмета» Владислава Сухачева не сумели. А вот гости забросили – как это часто бывает в подобных ситуациях в большинстве: Иван Безруков идеально точно угодил в угол ворот, куда не успел сместиться вратарь «горожан» Александр Черепенин.

Во втором периоде острота пропала вовсе. Бросать по воротам команды, разумеется, не перестали, но броски эти откровением для стражей ворот не становились. В старании соперникам отказать было сложно. Но хозяевам явно не хватало свежести и, соответственно, скорости (сказалась третья игра подряд?); гостей, похоже, вполне устраивало минимальное преимущество в счете.

В заключительной двадцатиминутке долгое время ситуация на льду не менялась. Пока ХК «Рязань» не получил первое в матче численное преимущество. Кирилл Маслов ответил челябинцам «любезностью» на «любезность» - его бросок в «девятку» был великолепен. 1:1.

Львиную долю оставшегося времени матча команды посвятили своему любимому занятию в этот вечер – перекатыванию шайбы из одной зоны в другую и вялым попыткам создать остроту. И быть бы овертайму, если бы не... удаление в составе гостей. Но именно в это время ХК «Рязань» умудрился пропустить решающую шайбу соперника.

Маслов, видимо, настолько поверил в себя, что бросал в не располагавшей к тому ситуации. Шайба угодила в челябинца, который организовал нехитрую контратаку, где не выручил уже Черепенин – после несложного броска Тарасова шайба, минуя амуницию голкипера хозяев, оказалась в сетке.

У «горожан» еще оставалось большинство, затем тренерский штаб менял вратаря на шестого полевого игрока. Но, в целом, было очевидно, что шок от пропущенной шайбы был настолько силен, что сил на решающий штурм у хозяев просто не нашлось...

У ХК «Рязань» остается заключительный матч домашней серии, которая пока складывается не в пользу нашей команды. 28 октября рязанцы принимают «Спутник» из Нижнего Тагила, начало в 17.00.