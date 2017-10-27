В Рязанской области столкнулись две иномарки

Согласно оперативной информации МЧС России по области, сегодня в 06.00 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 369-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Здесь столкнулись легковые автомобили «КИА» и «Мазда». Есть пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.