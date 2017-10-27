Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Ермишь. Горела деревянная баня. Во время пожара пострадал человек. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.
Один человек пострадал во время пожаре в Рязанской области
10:02 27.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области столкнулись две иномарки
В Рязанской области «КамАЗ» столкнулся с легковушкой