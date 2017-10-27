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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Путятинском районе Рязанской области «УАЗ» столкнулся с «Хендай»

10:02 / Происшествия

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 22.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о ДТП на 320-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. По уточненной информации здесь столкнулись легковые автомобили «УАЗ» и «Хендай». Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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