В Рязани выступит пианист Андрей Коробейников

1 ноября в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра на сцене концертного зала областной филармонии выступит Андрей Коробейников (фортепиано), сообщает портал Вездекультура. Выпускник Московской консерватории, на сегодняшний день он выступил с концертами более чем в 40 странах мира: в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Китае и других. Пианисту аплодировали на ведущих концертных площадках мира: в Большом зале Московской консерватории, Большом зале филармонии Санкт-Петербурга, Театре Елисейских полей в Париже, «Концертхаусе» в Берлине, «Вигмор-холле» в Лондоне, Концертном зале им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, «Сантори-холл» и «Хамарикю-холл» в Токио, Зале им. Верди в Милане и других.

Программа:

В.А.Моцарт. Концерт №20 для фортепиано с оркестром ре минор КV466

А.Шнитке. Концерт для фортепиано и струнных op.136

Л. ван Бетховен. Симфония №2 ре мажор ор.36