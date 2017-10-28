Житель Рязанской области фиктивно поставил на учет по своему адресу иностранца

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в ходе проверки жилого массива рабочего поселка Чучково выявили нарушение миграционного законодательства. 53-летний мужчина фиктивно поставил на учет 43-летнего гражданина Республики Узбекистан. Теперь нарушителю грозит внушительный штраф.