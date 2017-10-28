Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в ходе проверки жилого массива рабочего поселка Чучково выявили нарушение миграционного законодательства. 53-летний мужчина фиктивно поставил на учет 43-летнего гражданина Республики Узбекистан. Теперь нарушителю грозит внушительный штраф.
Житель Рязанской области фиктивно поставил на учет по своему адресу иностранца
11:29 27.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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