лизинг
06:04 МСК
Суббота
28 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
107

Житель Рязанской области фиктивно поставил на учет по своему адресу иностранца

11:29 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в ходе проверки жилого массива рабочего поселка Чучково выявили нарушение миграционного законодательства. 53-летний мужчина фиктивно поставил на учет 43-летнего гражданина Республики Узбекистан. Теперь нарушителю грозит внушительный штраф.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области зафиксировали 20 преступлений

Есть двадцатая!

Показатели роста

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Перед рязанцами выступят артисты тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»
18:03
Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»
18:02
В Рязани выступит Государственный ансамбль песни и танца Абхазии
18:01
Пятиклассники Рязанской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку
17:58
Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский День бабушек и дедушек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы