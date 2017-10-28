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В Рязанской области житель Подмосковья продавал контрафактный алкоголь

12:01 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции установили, что в поселке Ташенка Касимовского района организовано незаконное производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции.

Оперативники установили, что в жилом доме в поселке Ташенка 26-летний житель Московской области лично изготавливал и реализовывал фальсифицированную алкогольную продукцию жителям поселка. На бутылки мужчина наклеивал поддельные федеральные специальные марки. Полицейские обнаружили и изъяли более 100 литров подготовленной спиртосодержащей и готовой фальсифицированной алкогольной продукции, более 5 тысяч поддельных акцизных марок, 22 рулона с этикетками различных марок алкогольной продукции, пробки и стеклянную тару.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.327.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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