В Рязанской области житель Подмосковья продавал контрафактный алкоголь

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции установили, что в поселке Ташенка Касимовского района организовано незаконное производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции.

Оперативники установили, что в жилом доме в поселке Ташенка 26-летний житель Московской области лично изготавливал и реализовывал фальсифицированную алкогольную продукцию жителям поселка. На бутылки мужчина наклеивал поддельные федеральные специальные марки. Полицейские обнаружили и изъяли более 100 литров подготовленной спиртосодержащей и готовой фальсифицированной алкогольной продукции, более 5 тысяч поддельных акцизных марок, 22 рулона с этикетками различных марок алкогольной продукции, пробки и стеклянную тару.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.327.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.