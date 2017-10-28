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За оскорбление присяжных жителю Рязанской области к основному наказанию добавили полтора года исправительных работ

12:03 / Общество

В мае этого года в Рязанском областном суде осудили 29-летнего жителя Скопина Сергея Егорушкина. Мужчину обвиняли в совершении двойного убийства с использованием обреза. Присяжные заседатели признали его виновным, и после оглашения вердикта Егорушкин разразился нецензурной бранью в адрес присяжных заседателей. Этот факт зафиксировали сотрудники полиции.

Рязанский областной суд назначил Егорушкину 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, со штрафом 20000 рублей за совершение двойного убийства с использованием огнестрельного оружия. А за неуважение к суду Советский районный суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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