Первый снег в Рязанской области стал причиной 35 ДТП

За сутки на дорогах Рязанской области в 8 дорожно-транспортных происшествиях 1 человек погиб и 9 получили травмы, сообщает сайт УМВД России по области. Еще в 27 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 3078 нарушений правил дорожного движения, задержали 3 водителей в состоянии опьянения.