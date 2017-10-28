За сутки на дорогах Рязанской области в 8 дорожно-транспортных происшествиях 1 человек погиб и 9 получили травмы, сообщает сайт УМВД России по области. Еще в 27 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 3078 нарушений правил дорожного движения, задержали 3 водителей в состоянии опьянения.
Первый снег в Рязанской области стал причиной 35 ДТП
12:04 27.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Ранее по теме:
За оскорбление присяжных жителю Рязанской области к основному наказанию добавили полтора года исправительных работ
В Рязанской области житель Подмосковья продавал контрафактный алкоголь
В Рязанской области школьники просили водителей соблюдать правила дорожного движения