Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в выходные полицейские будут выявлять нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения, госавтоинспекция региона проведет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейды
12:08 27.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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