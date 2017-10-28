Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейды

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в выходные полицейские будут выявлять нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения, госавтоинспекция региона проведет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».