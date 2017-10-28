лизинг
06:06 МСК
Суббота
28 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
240

Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейды

12:08 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в выходные полицейские будут выявлять нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения, госавтоинспекция региона проведет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Первый снег в Рязанской области стал причиной 35 ДТП

За оскорбление присяжных жителю Рязанской области к основному наказанию добавили полтора года исправительных работ

В Рязанской области житель Подмосковья продавал контрафактный алкоголь

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Перед рязанцами выступят артисты тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»
18:03
Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»
18:02
В Рязани выступит Государственный ансамбль песни и танца Абхазии
18:01
Пятиклассники Рязанской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку
17:58
Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский День бабушек и дедушек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы