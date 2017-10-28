ФК «Рязань» сыграет с командой «Строгино»

Как сообщает сайт регионального минспорта, 28 октября, в субботу, в рамках 15 тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ ФК «Рязань» сыграет со столичным «Строгино»

В этом сезоне «Строгино» дебютировал в группе «Центр». До этого команда выступала в группе «Запад». Стартовал ФК «Строгино» с двух побед, а первое поражение им нанес в Москве ФК «Рязань» - 2:1.

В августе подопечные Сергея Загидуллина и Алексея Шерстнева оказались в центре внимания всей футбольной общественности, став базовой командой Сборной России для участия во всемирной Универсиаде. Соревнования проходили с 18 по 29 августа в Китайском Тайбее. На групповом этапе россияне обыграли Бразилию (3:2), Италию (3:0) и США (8:0). Но в четвертьфинале уступили Уругваю (0:1), а в матче за 5-е место Италии (2:5), остановившись в итоге на 6-й позиции.

Из-за участия в Универсиаде ФК «Строгино» довольно много пропустил в Первенстве России и в сентябре и октябре ударными темпами догонял команды группы «Центр». На данный момент строгинцы лишь 9-е, в активе 21 очко.

ФК «Рязань» делит второе-третье место с липецким «Металлургом», 14 игр, 26 очков.

Матч между ФК «Рязань» - «Строгино» пройдет в Рязани на стадионе «Олимпиец», начало в 16:00.