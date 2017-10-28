Завтра ХК «Рязань» сыграет со «Спутником»

По информации сайта регионального минспорта, в субботу, 28 октября, свой заключительный матч второй домашней серии чемпионата ВХЛ проведет ХК «Рязань». В 17.00 на льду Дворца спорта «Олимпийский» «горожане» принимают «Спутник» из Нижнего Тагила.

Хоккейная команда была основана в Нижнем Тагиле в декабре 1948 года. Коллектив, в разные годы носил названия «Дзержинец», «Авангард», а с декабря 1961 года – «Спутник».

Летом в Нижнем Тагиле пережили нелегкие времена. От клуба отказался главный спонсор. Команду удалось сохранить, но далеко не в полном составе. «Спутник» покинули больше 20 игроков, и наставник Андрей Кирдяшов не стал пролонгировать договор о сотрудничестве. Комплектовались тагильчане по остаточному принципу, хотя несколько интересных приобретений клубу все же удалось сделать.

Нервотрепка межсезонья дала о себе знать на старте чемпионата. «Спутник» проиграл первые 12 матчей, причем все в основное время. По ходу этой печальной серии произошла смена главного тренера: Александра Рожкова сменил его помощник Сергей Лопушанский. В последней домашней серии тагильчане наконец одержали первые победы (над ХК «Саров» 2:1 и ЦСК ВВС в овертайме 3:2), позавчера выиграли в Воронеже (4:2).