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В Рязанскую областную детскую больницу сбывали некачественный жидкий кислород

12:29 / Общество
Возбуждено уголовное дело

Как сообщает портал УЗРФ, по факту сбыта фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере в Рязанской области возбуждено уголовное дело.

Следователи проверили размещенную в СМИ информацию о поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в Рязанскую областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой (ОДКБ).

По данным следствия, в ноябре прошлого года ОДКБ был заключен контракт с победителем электронного аукциона ООО «МагТехГаз», зарегистрированным и осуществляющим деятельность в Челябинской области, на поставку для нужд медицинского учреждения ежемесячными партиями в период с 1 января по 31 декабря 2017 года «кислорода жидкого медицинского», всего в объеме 24 тонны. С января по сентябрь этого года в детскую больницу поставляли жидкий медицинский кислород в транспортных криогенных цистернах емкостью по 2 тонны, всего на сумму более 615 тысяч рублей, что является крупным размером.

— При этом в нарушение требований федерального законодательства поставки этого лекарственного средства не сопровождались оригиналами паспортов качества. Достоверных сведений о производителе, дате и времени производства жидкого кислорода, его соответствии ГОСТ, а также документов, подтверждающих транспортировку поставленного кислорода из города Магнитогорска Челябинской области в город Рязань, не представлено, - отмечает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по области.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит полное, объективное и всестороннее установление всех обстоятельств поставок в ОДКБ жидкого медицинского кислорода и лиц, причастных к его производству и сбыту. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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