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Жительница Рязанской области победила во Всероссийском конкурсе

13:02 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства образования, в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» подвели итоги Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи.

На конкурс по 5 номинациям была заявлена 201 дополнительная общеобразовательная программа из 70 регионов Российской Федерации.

Лауреатом в номинации «Достижения в искусствах» (творческие дисциплины) стала представитель Рязанской области, заведующая отделом литературно-театрального творчества Центра эстетического воспитания детей Ирина Ивановна Звёздочкина. Она подготовила на конкурс комплекс дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ «Искусство слова» («Поэтическое творчество», «Прозаическое творчество», «Основы журналистики»).

Члены жюри отметили уникальность этой дополнительной общеобразовательной программы, ее актуальность и новизну, практическую значимость для региональной системы дополнительного образования.

По словам экспертов, программа ориентирована на индивидуальное развитие каждого одаренного ребенка и обеспечение условий для его социализации. То, что программа успешно работает, подтверждают ребята, обучающиеся по этой программе.

За 14 лет работы по различным курсам программы Ирины Звездочкиной прошли обучение 658 человек, издано 8 литературных сборников, опубликовано в различных периодических изданиях около 100 творческих работ, 103 диплома победителей и призеров было получено на всероссийских конкурсах, 37 учащихся номинированы на именную стипендию Губернатора Рязанской области, 24 человека стали обладателями премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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