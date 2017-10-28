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В Рязанском гвардейском 137-м парашютно-десантном ордена Красной Звезды полку состоялся День призывника

13:47 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязанском гвардейском 137-м парашютно-десантном ордена Красной Звезды полку состоялся День призывника
Фото: Вячеслав Астафьев.

С тех пор, как призывников начали приглашать на праздник в боевой полк, эффективность таких акций стала намного выше. Офицеры полка рассказывают ребятам о военных буднях и праздниках, призывники смотрят, как служат десантники, знакомятся с вооружением полка, солдатским бытом, в столовой их угощают обедом. В общем, все как в армии. Те призывники, кто хоть однажды побывал в полку, стремятся попасть на службу именно сюда.

В предстоящую осеннюю призывную кампанию в ряды Вооруженных сил России предстоит отправить 900 юношей. Служить они будут в частях от Владивостока до Калининграда, но территориальное преимущество все же остаются за Западным военным округом (Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа). Наиболее почетное место службы – Президенский полк, в который отбор идет уже давно, а торжественная отправка из Рязани состоится 14 и 15 ноября.

По словам военного комиссара Рязанской области Владислава Деева, с каждый годом качественный состав призывников улучшается и уменьшаются проблемы, связанные с организацией и проведением призыва. Этому способствует забота государства о Вооруженных силах и пропаганда службы в армии, которую широко ведут, в том числе и средства массовой информации.

Сегодня на День призывника впервые пригласили юнармейские отряды из районов области. Такой совместный праздник провели, обозначив возрастную преемственность в рядах защитников Отечества. В отряды движения «Юнармия» приняли 40 человек, подарили ребятам береты и футболки с соответствующей символикой.

Разведрота полка продемонстрировала призывникам и кадетам приемы рукопашного боя. Это самый зрелищный вид программы – он же самый эффективный по воздействию на сознание подростков. Каждый из призывников мечтает стать сильным и ловким, чтобы вот так же легко, как разведчики, расправляться с противником и надежно стоять на защите Родины.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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