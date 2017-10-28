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В рязанском Музее истории молодежного движения начинают подготовку к 100-летию комсомола

14:17 / Общество

Накануне дня рождения комсомола в Музее истории молодежного движения прошло заседание общественного совета. Ровно год остается до 100-летия ВЛКСМ. Для музея эта дата имеет особое значение. Именно 29 октября 1988 года, в день 70-летия самой массовой организации молодежи, состоялось его открытие. Так что вместе с юбилеем ВЛКСМ будет отмечаться и 30-й день рождения рязанского музея.

Директор музея Наталья Алимова рассказала о том, что в последнее время фонды пополнились новыми экспонатами, которые войдут в юбилейную выставочную экспозицию в следующем году. Последнее поступление – от делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые недавно вернулись из Сочи.

На заседании общественного совета обсудили основные юбилейные мероприятия. Это выставка к 100-летию ВЛКСМ на основе имеющихся в музее и архивах документов и материалов, выставка, посвященная лауреатам премии рязанского комсомола, среди которых известные художники, деятели театра, творческие коллективы. Обсуждался вопрос о подготовке печатного издания к юбилею. Для пополнения фондов музея предложено провести акцию «Комсомольская строка в биографии», чтобы собрать интересные сведения, фотографии, которые хранятся во многих семейных архивах.

Как подчеркнула председатель общественного совета Музея истории молодежного движения Ирина Астахова, при подготовке юбилейных мероприятий важно работать вместе с молодежными общественными организациями, так как предстоящий юбилей комсомола должен не только отсылать нас к прошлому, но и показывать лучшие традиции, которые сохранились в наши дни и успешно продолжаются новым поколением юношей и девушек.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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